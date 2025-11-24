Tiros y tres adolescentes malheridos en una fiesta de egresados

Era una celebración. Pudo haber terminado en una masacre. Tres adolescentes que participaban de una fiesta de egresados en un barrio de la zona oeste de Córdoba fueron heridos cuando, desde un auto, alguien disparó a matar.

La policía detuvo por el hecho a un colombiano que vive en Alta Gracia, aunque la investigación no está clausurada y no solo procura dar con más sospechosos, sino establecer los motivos del ataque.

Que los disparos buscaron matar queda en evidencia por el parte médico. Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Eva Perón, de la capital provincial. Según se informó, un menor de 15 años sufrió un balazo en el cuello, con orificio de entrada y salida, y está en terapia intensiva; una adolescente recibió un tiro en el hemitórax izquierdo y otra chica, de 18, impactos de proyectiles en el hombro y la pierna derechos.

Otros adolescentes se salvaron por milímetros de ser alcanzados por las balas cuando participaban de la celebración en el salón de fiestas del barrio Las Flores II.

Según las primeras versiones, los atacantes no tendrían vinculación con la fiesta, por lo que se presume que la agresión estaba dirigida específicamente a alguien, y no al conjuntos de adolescentes que participaban del encuentro.

Lo cierto es que en las primeras horas del domingo, un Renault Koleos apareció en la puerta del salón barrial, situado en Jerónimo Sappia al 4300. Desde ese vehículo, un hombre abrió fuego hacia el recinto y, en medio de los gritos, aceleraron y escaparon.

Los heridos fueron llevados de inmediato en autos particulares hacia el Hospital Eva Perón, donde fueron ingresados en el shockroom.

En tanto, varios patrulleros llegaron al salón del barrio Las Flores II, a instancias de varios llamados recibidos en el 911. Con la descripción hecha por testigos directos del ataque, sumado al relevamiento de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, dieron con un vehículo cuyas características coincidían con las que aportaron los testigos.

En la calle Enrique Tornú al 3000, en el barrio Marechal, arrestaron a Michael Andrés Bravo, colombiano de 26 años, a quien le secuestraron un Renault Koleos blanco y un teléfono celular. No le encontraron armas de fuego.