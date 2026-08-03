Pro y La Libertad Avanza convergen en la Legislatura porteña y exploran un posible acuerdo electoral

En franco contraste con la dinámica que se impuso en 2025, los bloques de Pro y La Libertad Avanza (LLA) mostraron este año una fuerte convergencia en la Legislatura porteña al acompañar mutuamente sus proyectos.

Ambos espacios reconocen esta realidad, aunque lo leen de formas radicalmente diferentes. Mientras el macrismo lo celebra, los libertarios lo atribuyen a un cambio de actitud de las filas amarillas y sostienen que la colaboración fue más de Pro hacia ellos que a la inversa.

Los legisladores de LLA apoyaron la toma de deuda para el financiamiento de la línea F de subte y la ley para endurecer las penas contra “trapitos”. También dieron un guiño −vía abstención– a la ampliación de 2,6 billones de pesos de gastos en el presupuesto. Todas estas iniciativas fueron enviadas por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y finalmente consiguieron su sanción.

Como contrapartida, los legisladores de Pro votaron a favor de proyectos de autoría libertaria como la ley “hojarasca” para eliminar normas “obsoletas”, la desregulación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los regímenes de incentivos para grandes y medianas inversiones (RIGI y RIMI) y la actualización de los valores de facturación de Ingresos Brutos. Estas iniciativas también lograron ser sancionadas.

La Legislatura porteña sancionó la ley "antitrapitos", el financiamiento de la línea F, la desregulación de la VTV y la ley "hojarasca" en la sesión del 18 de junio pasado Pilar Camacho - LA NACION

Esta sintonía se da en paralelo a las primeras conversaciones en clave electoral del gobierno nacional con ciertos mandatarios provinciales afines, con Karina Milei −la principal armadora de LLA– más dispuesta que el año pasado a cerrar acuerdos para los comicios de 2027.

¿Implica la mayor fluidez parlamentaria entre Pro y LLA en la Capital un “preacuerdo” electoral o un anticipo de coalición? Mientras en Uspallata –la sede del gobierno porteño– se entusiasman con la confluencia y se muestran dispuestos a acordar, los libertarios son más cautos, prefieren mantener distancia y niegan que existan conversaciones al respecto.

En las últimas semanas, Jorge Macri defendió en varias entrevistas la idea de un acuerdo con LLA para competir juntos en las elecciones del año próximo en la Ciudad. Planteó que ambos espacios deben hacer un “esfuerzo” para converger y destacó los “puntos en común”. Pero también se sinceró: “Lo que tenemos en común con La Libertad Avanza es que no podemos permitir que el kirchnerismo vuelva”, afirmó, entrevistado por TN

En cambio, Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA en la Legislatura y delegada de Karina Milei en la Capital, cuestiona con frecuencia la gestión de Pro, al menos en el plano discursivo. Junto a su mano derecha, el legislador Nicolás Pakgojz, apuntan contra Uspallata por “apropiarse” sus ideas e impulsan iniciativas para reducir impuestos, desregular y achicar la estructura burocrática, en línea con las banderas del presidente Javier Milei.

En el mileísmo insisten en que no hay acuerdo electoral entre el gobierno nacional y el oficialismo porteño. Según pudo saber LA NACION, la directiva de Karina Milei es que “no hay problema” en cuestionar a Jorge Macri, algo que no ocurre en otros distritos, donde LLA tiene más avanzadas las negociaciones con los caudillos provinciales afines.

El año pasado, macristas y libertarios compitieron por separado en las elecciones legislativas locales de mayo, donde LLA se impuso con 30,7% frente al 27,8% del peronismo y solo el 16,2% de Pro. Sin embargo, para las elecciones nacionales de octubre lograron un acuerdo en la Ciudad y superaron juntos el 40%.

Los motivos de la sintonía

Tanto en Pro como en LLA admiten esta convergencia legislativa, según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes parlamentarias.

En el macrismo la explican por una combinación de factores: la necesidad de sumar aliados para aprobar proyectos (el bloque oficialista Vamos por Más cuenta con 12 bancas y LLA, con 14); una agenda e ideas compartidas; el hecho de tratarse de un año sin elecciones; la utilidad de las leyes impulsadas por LLA y acompañadas por Pro; y, sobre todo, el “acercamiento” entre la Casa Rosada y Uspallata.

Como ejemplo, recuerdan el desplante de Milei a Jorge Macri en el Tedeum del 25 de mayo del año pasado, cuando le negó el saludo, en contraste con el Tedeum del 9 de julio pasado, donde el Presidente lo saludó, se mostró sonriente e incluso se acercó a Vito, el hijo del jefe de gobierno, gesto que repitió al cruzarlo recientemente en La Rural.

El saludo entre Milei y Jorge Macri

En mayo pasado, además, avanzaron en un acuerdo para el pago en bonos de cerca de $800.000 millones, en concepto del pago semanal de la coparticipación federal correspondiente a las arcas porteñas, un reclamo que la gestión macrista –que en 2027 cumplirá 20 años en el poder– alzaba desde del año pasado.

Los libertarios, por su parte, son más reticentes a reconocer esta convergencia, aunque terminan por admitirla. “Si te acompañan en los proyectos, uno no se va a poner ‘en loco’ [y boicotear los suyos]”, ilustró un legislador de la bancada, en diálogo con LA NACION.

Aunque entienden que el año pasado la relación estuvo marcada por la competencia electoral –lo que derivó en un vínculo “complejo” en la Legislatura–, consideran que lo que realmente cambió la dinámica fue una modificación de actitud de Pro.

“La lógica cambió ahora que le dan bola a los proyectos de LLA. Jorge Macri nos acompaña por la necesidad imperiosa que tiene de aliarse por la pésima imagen que tiene”, interpretó una de las fuentes consultadas.

Otro legislador coincidió en que hay mayor sintonía porque “Jorge abraza” sus ideas y su agenda: “Hubo un cambio del lado de Pro. Ellos nos acompañaron más a nosotros que nosotros a ellos”.

Semanas atrás, Karina Milei recibió en la Casa Rosada a los legisladores porteños del bloque LLA Presidencia

Según indicaron, es Pilar Ramírez quien lidera las negociaciones proyecto a proyecto: no existe un acuerdo marco legislativo, y mucho menos electoral.

De cara a la segunda mitad del año, LLA planea impulsar proyectos que adaptan a nivel porteño la legislación nacional impulsada por Javier Milei. Entre ellos, la ya presentada “ley bases” porteña para desburocratizar el Estado local y reducir el gasto público; la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) –que buscarán poner en agenda una vez que se resuelva en el Congreso, donde lleva tres meses frenada–; y proyectos vinculados a transporte, seguridad y baja de impuestos, específicos para la Ciudad.

Pro, en cambio, tiene la mirada puesta casi exclusivamente en el Presupuesto 2027, para el que ya sabe que deberá negociar con los libertarios cuestiones como el recorte del gasto y la baja de ciertos impuestos. En cuanto a la eliminación de las PASO, si bien inicialmente se oponían, ahora plantean que hay que “analizar qué conviene” y que todavía no tienen una posición definida.