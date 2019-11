La peridista Verónica Brunati vivió la mala experiencia en un viaje que realizó entre Floresta y Ezeiza Crédito: Instagram

Germán Wille SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019 • 16:23

Verónica Brunati tomó ayer al mediodía un auto de Uber desde el barrio de Floresta hasta Ezeiza, donde la esperaba un vuelo internacional. Una vez en el aeropuerto, cuando bajaba sus cosas, el conductor le arrebató un morral que era parte de su equipaje, arrancó el auto y se fue. Fue entonces cuando la mujer, al tratar de reportar la situación a Uber, se dio cuenta de que el chofer que la había llevado no era el que figuraba en la foto de la aplicación.

"Iba tan apurada que no reparé en que no era el mismo conductor de la compañía. No miré ni el perfil ni patente, me guié solo porque era un buen auto y por las calificaciones. El viaje fue normal", contó Brunati a LA NACION al relatar su experiencia.

Brunati es periodista deportiva y productora, trabaja en TNT Sports. En su actividad realiza el seguimiento del fútbol argentino y frecuentemente también viaja por el mundo a entrevistar celebridades del universo deportivo.

A causa de su tarea periodística, Brunati es muy activa en redes sociales. Ayer publicó en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 50 mil seguidores, lo que le había pasado. "Atención con esto. El chofer de Uber que me vino a buscar y me robó no era el de la fotografía de la aplicación. Solo aviso para que tengan cuidado los usuarios de Uber".

Cuentas falsificadas

A raíz de este mensaje, otros usuarios de la red social comentaron que habían vivido experiencias similares. No exactamente lo del robo, pero sí lo de encontrarse con choferes que no eran los de la aplicación. Algunos hablaban de "cuentas truchas" o "falsificación de cuentas" de choferes de la aplicación.

Algunos usuarios de redes señalaron que existen en la aplicación "cuentas falsificadas" Fuente: Archivo

Brunati, en tanto, contó que en el exterior suele usar Uber, pero en Argentina maneja y casi no lo usa, pero ayer ella había suspendido un taxi porque demoraba por el mal tiempo y finalmente acudió a la aplicación de transporte.

"Nunca me había pasado una cosa así -señala-, pero después me empezaron a escribir amigas que les había sucedido subirse a Uber y darse cuenta de que el chofer no coincidía con la foto de perfil de la aplicación. Han cancelado viajes en esa situación".

La intención de Brunati al escribir su mensaje en la red social fue alertar a los usuarios para que no les pase algo similar. Pero también fue autocrítica en diálogo con este medio: "Fue error mío no controlar patente y conductor. Uno se confía porque ve un auto bueno y una foto. Pero se ve que estarían fallando los controles también".

La palabra de Uber

Fuentes de la empresa Uber fueron consultadas por LA NACION sobre si tenían un registro de los casos que existen de falsificación de cuentas de choferes de Uber. La respuesta fue que ellos no brindan "información sobre ese tema y tampoco detalles de casos puntuales, por un tema de privacidad de las partes".

Uber expresó que es importante verificar la patente del auto, así como el nombre y la foto del "socio conductor" Fuente: LA NACION

"Cuando un usuario reporta que llegó (o viajó) con un conductor o un auto que no era el que aparecía en la aplicación, eso dispara una serie de procesos internos e investigaciones. Si el caso lo amerita, la empresa se pone en contacto con la justicia o fuerzas policiales. Por eso es importante reportar estos casos", aclararon.

Con respecto a las medidas de prevención para que este tipo de casos no se repitan, en Uber informaron: "Se implementó una nueva herramienta tecnológica para verificar la identidad de sus socios conductores a través del reconocimiento facial en tiempo real. Se solicita ese proceso en el alta de los choferes y luego de manera recurrente deben ingresar una selfie antes de hacer uso de la plataforma. Nuestra tecnología compara la imagen con los registros de Uber y si no coinciden, el socio queda inhabilitado hasta regularizar su situación".

Brunati, aquí en la cobertura del Mundial de Rusia 2018, asegura que no suele usar Uber en Buenos Aires, pero en el exterior sí Crédito: Instagram

"Siempre recordamos a nuestros usuarios que verifiquen que la patente del auto, así como el nombre y foto del socio conductor coincidan con los datos entregados por la aplicación. En caso contrario, deben rechazar el viaje y reportar lo ocurrido a nuestro equipo de soporte, al que se puede contactar en la sección Ayuda de la plataforma", dijeron en la compañía.

El robo

"Cuando bajé del auto agarré la maleta, un bolso y me faltaba un morral que quedó en el coche. Quise acomodarme las cosas para agarrarlo y el chofer (que había bajado del auto) lo tomó antes que yo y se lo llevó. Se subió al auto y se fue. Y hay tanto lío en Ezeiza que fue imposible agarrarlo o hacer algo". Así relató Brunati el mal momento que pasó con el conductor de Uber que no era el que debía ser.

"En ese morral tenía toda la documentación argentina -señaló la periodista-. Hice la denuncia en el aeropuerto para hacer la documentación nueva. Y terminé viajando porque cuando me tranquilicé me di cuenta que podía tener el pasaporte italiano -ella tiene doble ciudadanía- en otro bolso y así fue".

Además de los documentos, el conductor se llevó un reloj de la periodista.

El conductor le robó a la periodista su documentación argentina pero ella pudo viajar gracias a su pasaporte italiano Crédito: Instagram

"Fue en ese momento, después del robo, cuando quise reportar lo que había pasado, que me di cuenta de que el chofer no era el mismo que el da la aplicación. Y también descubrí que no había forma de ubicar al conductor, porque después del viaje no te da opción de contactarlo", indicó.

La periodista señaló que luego hizo "todo el proceso de denuncia" que tiene previsto la aplicación en estos casos y se encontraba a la espera de novedades. Después del mal momento y de los nervios pasados, Brunati pudo embarcar "rapidísimo" en el avión gracias a la ayuda de la policía, según ella misma escribió en su cuenta de Twitter.

"Yo creo que la aplicación es buena pero no sé cómo funcionan los controles en la Argentina. Mis amigas me sugirieron que va mejor la otra aplicación que existe de transporte y que están usando esa porque les ha pasado que no coincida la foto con el conductor de Uber", concluyó la periodista.

Uber comenzó en operar en Argentina en marzo de 2016, y desde entonces hay disputas sobre su legalidad. Los taxistas protestan frecuentemente contra este servicio y consideran que se trata de un sistema ilegal. En marzo de este año, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad consideró que el servicio "no constituye una contravención al espacio público".