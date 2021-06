Torturaron y asesinaron a una adolescente en un hotel alojamiento

Una adolescente de 17 años fue asesinada en un hotel alojamiento de la localidad de Villa Atamisqui, en Santiago del Estero. La joven fue encontrada con vida el pasado lunes por los empleados de ese lugar, pero falleció ayer en un centro sanitario como consecuencia de la perdida de sangre provocada por cortes en diferentes parte del cuerpo. Se determinó que la víctima también fue quemada con cigarrillos.

Por ese femicidio fue detenido un joven, compañero del colegio de la adolescente, identificada como Luciana Sequeira, quien habría llevado a la víctima a ese hotel. El sospechoso fue entregado a la policía por su padre, miembro de la fuerza de seguridad de Santiago del Estero.

El caso provocó una fuerte conmoción en esa provincia, donde se registraron diez femicidios este año.

Familiares y vecinos de Luciana Sequeira reclamaron Justicia El Liberal

Familiares de la adolescente asesinada realizaron una marcha en pedido de Justicia. Graciela Barraza, madre de la víctima, comentó: “El doctor me dijo que tenía quemaduras en la pierna, en la espalda, y tenía un corte en la vía vaginal por donde perdió mucha sangre y no pudo resistir eso”.. Ella era muy buena, muy solidaria, ese día iba a hacer las compras que le había pedido con su prima y también a buscar unas cartillas de la escuela por las clases virtuales que tenía. Yo solo quiero que pague (el sospechoso detenido) con la misma pena que mi hija, porque a ella ya no la voy a encontrar más”.

El joven arrestado por el femicidio era compañero de Sequeira, en el 5° año en la escuela secundaria

