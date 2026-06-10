La desgarradora carta de la madre de Ángeles Rawson a 13 años del femicidio que conmovió al país

La madre de Ángeles Rawson recordó este miércoles a la joven de 16 años que fue víctima de uno de los femicidios más mediáticos de la Argentina. Jimena Aduriz contó el dolor que experimenta desde la muerte de su hija a manos del portero de su edificio hace 13 años.

“Cuánto pesa tu ausencia, es un ataúd en mi espalda que con el paso del tiempo se hace parte de ella...”, empezó Aduriz en una publicación en su Facebook. Debajo, mostró una foto de la tumba de Ángeles que lleva la palabra “Mumi”, como solían llamarla sus allegados, con dos ramos de flores y una foto de la adolescente.

“Tantas cosas han pasado, tantos recuerdos que dejaron de crearse, y la paradoja que lo siento como si hubiera sido ayer”, continuó.

Ángeles Rawson Archivo

El crimen de Ángeles ocurrió el 10 de junio de 2013. Había salido del colegio después de una clase de Educación Física y, a las 9.50, ingresó por la puerta de su edificio en la calle Ravignani 2360, en Palermo. Sus movimientos quedaron registrados por cámaras de seguridad. Nunca llegó a entrar a su departamento en la planta baja.

El juicio, que ocurrió dos años después, reveló que en ese momento se encontró con Mangeri, el portero que la había visto crecer desde los cinco años. Intentó abusarla sexualmente pero no pudo debido a su resistencia. Se decidió a matarla para esconder el hecho: Ángeles murió por asfixia y estrangulamiento, registró la autopsia. Luego, desechó el cadáver en bolsas de residuo en un contenedor. El cuerpo fue encontrado en la Ceamse de José León Suárez.

Cuatro días después del crimen, Mangeri declaró ante la fiscalía y confesó. Fue condenado a prisión perpetua. Su femicidio se convertiría en uno de los más recordados del país. Su madre, en tanto, fue una de las impulsoras de la “ley de víctimas”, que garantiza los derechos de quienes atraviesan procesos judiciales similares al que ella vivió.

La tumba de Ángeles Rawson Facebook

En su carta compartió los recuerdos más vividos de su hija. “Tu pelo enmarañado, arrastrando tus pantuflas, con tu mal humor hasta que te tomabas tu té con dos tostadas, y ahí empezabas a sonreír”, detalló. “Tus comentarios graciosos que daban en el blanco, y nos hacías reír”.

Tras el juicio, Aduriz también se dedicó a brindar charlas a familias que perdieron sus seres queridos en hechos violentos, principalmente en femicidios. “Toda esa enorme vida de 16 añitos y tu futuro, eso te y me arrebataron. Hoy no puedo ser fuerte, mi amor... Mañana seguiré. Me duele demasiado, y te amo de la misma forma, Mumina de mami...”, concluyó.

También compartió una historia en su Facebook: “Mi eterna Mumi... cómo dolés, mi amor”. Aduriz también se mantuvo activa en sus redes durante el pasado 3 de junio, el día donde el colectivo Ni Una Menos suele manifestarse en contra de los femicidios que ocurren en el país.

La publicación de la madre de Ángeles Rawson, a trece años de su femicidio Facebook

Para esa fecha, había compartido los nombres de las víctimas más reconocidas por la sociedad argentina. “Lola [Chomnalez], Agostina [Vega], Daiana [Mendieta], Chiara [Páez], Lucía [Pérez], Ángeles... Y miles más. #NiUnaMenos”, escribió.

Allí mencionó a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue abusada y asesinada hace menos de un mes en manos de Claudio Barrelier en la ciudad de Córdoba. La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando se tomó un remis desde su casa hasta el domicilio del hombre de 33 años, que es expareja de su madre. Las cámaras de seguridad de la zona registraron su ingreso, pero no su salida de la vivienda.

Una semana después, sus restos fueron encontrados en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde Barrelier había estado dos días después del crimen. La autopsia reveló que la joven fue abusada y asfixiada. Barrelier fue imputado por el femicidio de Agostina, y por el momento hay dos detenidos imputados por encubrimiento agravado: Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier que vivía en el mismo domicilio, y Soledad Andreani, expareja del acusado por el femicidio.