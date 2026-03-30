Tragedia en Santa Fe. La comunidad educativa de San Cristóbal, conmocionada, se congregó en la plaza principal

SANTA FE.- Los casi 16.000 habitantes de la ciudad de San Cristóbal siguen bajo los efectos del horror vivido esta mañana del lunes en la Escuela Normal “Mariano Moreno”, donde un alumno de tercer año arribó al establecimiento con una escopeta y comenzó a disparar contra la comunidad educativa, alumnos y maestros.

Esta tarde, por una convocatoria espontánea en las redes sociales, muchos jóvenes estudiantes, familiares y amigos se acercaron hasta la plaza de la ciudad para manifestar el pedido de justicia.

“Los chicos están con el corazón roto”, sostuvo públicamente una alumna del turno nocturno del establecimiento, uno de los más importantes de la región, que alberga los niveles inicial, primario, secundario y superior.

Escuela N°40 de San Cristóbal. Un menor de 15 años inició un tiroteo. Mató a otro menor de 13 años y dos alumnos más resultaron heridos. Todos estudiantes de la escuela. La gente se suma en la Plaza cercana del lugar ante el episodio sufrido hoy. Santa Fe. Marcelo Manera

Al señalar con énfasis el dolor del pueblo por la pérdida de Ian Cabrera, recordó a la víctima del ataque de G. C.: “Era amiguito de mis sobrinitos. Lo conocía de chiquitos porque jugaban al fútbol juntos. No era un nene malo, era respetuoso, amable y divertido. No tenía ningún tipo de maldad”.

Otros asistentes a la convocatoria, incluso personas mayores, describieron cómo tomó la ciudadanía, y principalmente la comunidad educativa de San Cristóbal, lo sucedido en las primeras horas de esta mañana. “Lo que pasó es terrible y horrible. Todos coincidimos en que es una situación que jamás uno se espera. Mandás a tu hijo a la escuela con la seguridad de que va a volver a comer al mediodía y no vuelve, como le sucedió a la familia de Ian”, enfatizó.

Al comentar su experiencia en el diálogo con los compañeros de la víctima, la mujer aseguró que “muchos chicos están mal, dolidos. Ian jugaba al fútbol, tenía sus compañeros y excompañeros de primaria. Los chicos están con el corazón roto, perdieron a su amigo”, insistió.

El gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo por los hechos en la escuela de San Cristóbal. De esa manera, se suspendieron las clases en todos los niveles y en todos los establecimientos educativos de la ciudad.