Tragedia por un enchufe. Un chico de 12 años recibió una descarga y sus abuelos quisieron salvarlo: los tres murieron electrocutados

SANTA FE.- Un tomacorriente defectuoso desató esta tarde una tragedia mayúscula en una vivienda de la zona sur de Rosario. Un chico de 12 años recibió una descarga eléctrica al entrar en contacto con el enchufe, y cuando sus abuelos intentaron socorrerlo, también resultaron electrocutados. Cuando la policía llegó al lugar comprobó lo peor: los tres habían fallecido.

Según los informes policiales, alrededor de las 15 de este lunes se recibió en la central del 911 un llamado denunciando un hecho grave en una vivienda de pasillo ubicada en Ayacucho al 4500. De inmediato se ordenó el envío de las fuerzas provinciales de seguridad y personal municipal.

Cuando ese personal arribó, ya no había nada que hacer. La pareja de abuelos y su nieto habían fallecido como consecuencia de la descarga eléctrica fulminante. Los vecinos no pudieron aportar elementos a la investigación, ya que todo se produjo en el interior de la vivienda y no se escucharon pedidos de ayuda, nada más que unos primeros gritos, lo que movilizó a algunos de ellos a convocar luego a las fuerzas de seguridad, dado que habían sido infructuosos los llamados en el ingreso a la vivienda.

Por la labor de las fuerzas policiales y de los bomberos –que concurrieron para evitar un posible incendio–, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) reportó un corte parcial de tránsito en la cuadra donde se produjo el hecho, próxima al conocido Museo del Deporte Santafecino.

Mientras personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladaba los cuerpos de las tres víctimas fatales, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) comenzaron a relevar el lugar para establecer cuáles fueron las causas efectivas del triste desenlace familiar.

Según informes aportados a LA NACION, la tragedia se generó cuando el menor manipuló un enchufe que al parecer estaba con inconvenientes en su instalación, y al recibir la descarga eléctrica sus dos abuelos intentaron salvarlo.

Lamentablemente, la desesperación por lo que estaba sucediendo llevó a los mayores a no adoptar ninguna medida, como el corte del servicio desde el tablero de ingreso, lo cual determinó el fallecimiento de los tres.

En tanto, debe recordarse que hace poco más de dos semanas, Rosario fue escenario de un episodio similar, con otro nene fallecido en barrio Tío Rolo. En ese caso, la víctima de 10 años tocó una pared electrificada mientras la casa estaba inundada por la intensa lluvia del momento.

