Tras 10 días prófugo, detuvieron en Salta a “El más ladrón”, el cantante de cumbia acusado de matar a un hombre y arrojar el cuerpo a los chanchos

Luego de estar 10 días prófugo, la policía logró detener en Salta al cantante de cumbia Federico Martín Bellavigna, también es conocido como “El más ladrón”, que es investigado por el homicidio ocurrido en el contexto de un ajuste de cuentas por drogas.

“El más ladrón” estaba en la provincia norteña junto a su novia y desde allí había “pedido garantías” para entregarse luego de ser sindicado como uno de los autores del crimen de Andrés Costa, que recibió tres balazos con una arma y con una perdigonada de escopeta.

Según las fuentes, Bellavigna fue detenido en las últimas horas en Salta, por una comisión policial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez, que viajó hasta esa provincia al rastrear la actividad de su teléfono celular. De acuerdo a los voceros, los detectives tenían dos posibles localizaciones, una de las cuales era un inmueble que el prófugo alquilaba junto a su novia.

Tras una vigilancia encubierta de ese sitio, y con la colaboración de policías salteños, los efectivos detuvieron al sospechoso cuando salió del inmueble con el aspecto algo cambiado y una venda en la mano que le tapaba el tatuaje por el que es reconocido públicamente.

“Intentó saltar un tapial, pero fue reducido”, explicó a la agencia Télam una fuente judicial y agregó que ya comenzaron los trámites con la Justicia de Garantías de Salta para que trasladen al detenido al Gran Buenos Aires para que quede a disposición de la fiscal Alejandra Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno-General Rodríguez.

El caso

Los asesinos, luego del crimen, arrojaron el cuerpo a un corral para que los chanchos lo comieran y así borrar las pruebas del homicidio. Sin embargo, el cadáver de Costa, de 38 años, fue hallado antes de que lo pudieran hacer desaparecer.

Hace una semana, la policía había allanado una propiedad de General Rodríguez donde se creía que estaba el cantante de “Cumbia 420″. Allí se secuestró un importante arsenal que estaba enterrado, en una cisterna instalada en el fondo de la vivienda. La mujer que estaba en la casaquinta quedó detenida, acusada de tenencia ilegal de armas de fuego.

La policía había llegado hasta la finca situada en Puerto Aragón y Barriles porque tenía el dato de que allí se ocultaba Bellavigna el músico que tiene 450.000 seguidores en redes sociales y es amigo de L-Gante.

El cantante denominado "El Más Ladrón".

Su defensa desde la clandestinidad

“No me entrego porque quiero tener las garantías necesarias para poder entregarme. No comerme un garrón como el que me están queriendo hacer comer”, había dicho “El más ladrón” en una entrevista a través de un podcast. Allí había pedido que “se investigue a fondo todo lo que está pasando atrás” y acusó a L-Gante y a la policía de querer involucrarlo en el hecho.

Aunque los policías no habían encontrado al músico en la quinta bonaerense, consideraron que el operativo fue exitoso. Dentro de una bolsa envuelta con mantas y sábanas, y cubierta por una capa de tierra al costado de un quincho, los policías encontraron cinco escopetas, un rifle, una pistola calibre 22, un revólver calibre 32, otro calibre 45 y un arma de fabricación casera calibre 12/70.

Durante el allanamiento, los efectivos también habían secuestrado cinco teléfonos celulares y dos tablets. Según fuentes de la investigación, la pistola .22 será sometida a una serie de peritajes balísticos para tratar de establecer si fue el arma utilizada para matar a Costa.

