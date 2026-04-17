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Operativo policial en Once por inmigrantes ilegales: siete demorados

Efectivos de la Policía Federal pedían documentación a los peatones en busca de irregularidades

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Operativos de migraciones en Once
Operativos de migraciones en OnceVirginia Chaile/EGM

Un operativo policial se llevaba adelante en la tarde de este viernes en el barrio porteño de Once, donde la Policía Federal demoró a siete personas como parte de una pesquisa en búsqueda de inmigrantes ilegales.

Las detenciones se llevaron a cabo por “comparendos y requerimientos judiciales”, además del hallazgo de antecedentes penales en algunos de los demorados, indicaron a LA NACIÓN fuentes policiales.

Como parte del operativo conjunto entre la Policía Federal y Migraciones, los efectivos pidieron documentación y revisaron las pertenencias de los transeúntes en las inmediaciones de Plaza Miserere.

El operativo inició a las 11.30 y, según indicaron fuentes policiales, fue la continuidad de otros similares que se realizaron en las últimas semanas en el barrio de Liniers; en la localidad Villa Celina, en La Matanza, y en Lomas de Zamora, entre otros.

Controles migratorios en Once
Controles migratorios en OnceVirginia Chaile/EGM

“Nos pidieron el DNI y, como somos argentinos, pasamos por Migraciones y seguimos”, indicaron algunos de los peatones consultados por LN+.

Los controles también se llevaban a cabo en los locales comerciales de la zona, donde la Policía buscaba irregularidades.

La mayoría de los vecinos se mostraron de acuerdo con el operativo, al afirmar que “están bien” y “son normales”.

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