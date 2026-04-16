El youtuber Yao Cabrera es investigado por lavado de dinero y sus nuevos abogados dicen que es inocente

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, el montevideano de 29 años que se hizo famoso con el seudónimo de Yao Cabrera con videos en los que presumía de una vida de rico y cosechó millones de seguidores, en su mayoría, chicos de entre 5 y 14 años que seguían sus andanzas de “reality show” y sus desafíos y bromas de mal gusto en los que simulaba asesinatos, secuestro o situaciones al límite de lo aceptable, sigue preso en Córdoba, condenado por trata de personas, pero también enfrenta, desde hace dos años, una acusación de lavado de dinero en un expediente que impulsa la Procelac para investigar de dónde surgían los fondos con los que el youtuber se daba la gran vida.

Su caso volvió a quedar en el foco luego de que Luana Fernández, participante de Gran Hermano, Generación dorada (Telefe), hablara de su vínculo con el youtuber uruguayo preso en la cárcel de Bouwer por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

Según publicó Infobae, el influencer uruguayo contrató nuevos abogados para defenderse ante el Juzgado en lo Penal Económico N°3. Se decantó por los letrados Fernando y Juan Pablo Madeo Facente, que tienen en su cartera de clientes, entre otros, a dos acusados de manejar plataformas ilegales de transmisión ilegal de eventos deportivos pagos −como “Al Ángulo TV” y “Fútbol Libre”− y a Braian Paiz, el exmesero de un restaurante de Puerto Madero acusado de haberle vendido cocaína al cantante británico Liam Payne, que murió en octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un hotel de Palermo.

Los abogados buscan deslindar a Cabrera de “falsas atribuiciones jurídicas y mediáticas”. Dijo Fernando Madeo Facente a Infobae: “Que Yao haya sido condenado por un delito no implica que sea culpable de todos los delitos del Código Penal”.

“Él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo y tener una vida costosa no es un delito por sí mismo. El lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero", explicó el letrado, que agregó que “no está probado en absoluto” ese delito precedente ni que “Yao haya querido dar la apariencia de licitud a un dinero deshonesto”.

Detuvieron al youtuber Yao Cabrera

Madeo Facente agregó, en diálogo con Infobae, que Cabrera “trabaja desde que llegó al país, desde los 18 años” y que "todo el dinero que recaudó es legítimo“. Y aseveró: “El mero hecho de tener dinero, una buena calidad de vida, no significa que el dinero haya sido mal habido, mucho menos que se esté llevando adelante un delito. Vamos a trabajar en esta causa por lavado de activos con el propósito de demostrar la inexistencia del delito y la procedencia legítima del dinero”, cerró.

Por último, el abogado sostuvo que, en su opinión, la condena por reducción a la servidumbre que Cabrera purga en Bouwer no fue “debidamente acreditada”, por lo que evalúa presentar un recurso de revisión de la pena.