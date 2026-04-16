Secuestraron el teléfono de un alumno que pertenecía al mismo grupo que el autor del tiroteo en San Cristóbal

Desde hace días se viralizaron amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, casi como si se tratara de un desafío de redes sociales, más que una acción coordinada para, efectivamente, llevarla a cabo. Muchas, directamente, eran escritas en paredes de baños o aulas y hasta en pizarrones de los establecimientos educativos de los puntos más disímiles del territorio.

Sin embargo, uno de esos mensajes llamó especialmente la atención. Es que uno de sus autores en un chico de 13 años, alumno de un colegio de Córdoba, que, según sospechan los investigadores del caso, sería integrante del mismo grupo que Gino C., el autor de la masacre en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, y de Nicolás C., el otro adolescente de 16 años involucrado en la planificación de aquel tiroteo en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros dos menores recibieron graves heridas de bala.

Según se informó, efectivosa de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba, supervisados por el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, llevaron adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba a partir de una investigación penal por amenazas calificadas iniciada tras una denuncia que reveló la circulación de un mensaje de WhatsApp que hacía referencia a la posible comisión de un hecho de violencia armada en un establecimiento educativo.

“Ante la gravedad y sensibilidad del contenido, y considerando el riesgo potencial para la comunidad educativa, se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación vigentes para este tipo de amenazas. Como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de distintos elementos probatorios de interés para la causa, entre ellos, dispositivos electrónicos, armas blancas y otros objetos que están siendo analizados por las áreas de cibercrimen y pericias” de la Policía de Córdoba, según se informó en un comunicado.

“Procedimos a identificar a un menor de 13 años, investigado en el hecho, quien integraba un grupo de WhatsApp donde se hablaba de ataques en escuelas, que pertenecería al mismo grupo vinculado al ataque en Santa Fe”, señaló el ministro Quinteros.