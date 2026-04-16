Murió un exfuncionario de Florencio Varela tras haber sido atropellado en la ruta mientras iba en bicicleta
El siniestro ocurrió cerca de la localidad bonaerense de Ayacucho; la víctima se dirigía a una maratón en la ciudad de Tandil
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El ex subsecretario de Salud de Florencio Varela Rodolfo Fournier, de 69 años, murió este jueves tras haber sido atropellado el día anterior en la Ruta Provincial N° 29, cerca de la localidad de Ayacucho.
El exfuncionario había sido atropellado por un auto el miércoles último, cuando iba a a bordo de una bicicleta rumbo a una maratón en la ciudad de Tandil.
El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 166, en el límite de los partidos de Rauch y Ayacucho.
Según las reconstrucciones preliminares, Fournier se dirigía hacia la ciudad de Tandil para participar en una maratón cuando, por causas que aún se investigan, fue embestido por un Ford Focus conducido por un hombre de 64 años, según consignó el semanario local La Colmena.
Tras el impacto, Fournier fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Ayacucho, donde estuvo en estado crítico hasta que falleció horas después. Presentaba una fractura expuesta y otras lesiones de gravedad.
En el lugar del siniestro trabajaron el Destacamento de Seguridad Vial Casalins y la Policía Científica de Azul para determinar las circunstancias del hecho.
La causa quedó a cargo de Laura Margaretic, titular de la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul, bajo la carátula de “homicidio culposo”.
Dolor y despedida en Florencio Varela
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela lamentó la muerte del exfuncionario y se despidió a través de comunicado difundido en sus redes sociales.
“Expresamos nuestro profundo pesar el doctor, quien se desempeñó como funcionario de esta Secretaría durante muchos años, dejando una huella imborrable por su compromiso, vocación de servicio y dedicación a la comunidad”, expresó el organismo.
Y agregó: “Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento, agradeciendo profundamente su valioso aporte al fortalecimiento del sistema de salud local”.
Según La Colmena, Fournier, quien se encontraba jubilado tras una extensa trayectoria en la medicina pública, era recordado por sus colegas como un apasionado del ciclismo.
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