Tras casi un año. “Nosotros vamos a seguir buscando a Tehuel con vida, como no lo hizo la Fiscalía”, dijo su padre

Bronca e impotencia siente Andrés de la Torre, padre de Tehuel, el joven trans desaparecido desde el 11 de marzo de 2021, porque un año después la causa está paralizada y caratulada ahora como “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”, con lo que él no está de acuerdo. Para nada. Él sostiene que ese giro en la investigación obedece a un intento de “dar por muerta a Tehuel para sacársela de encima y no buscarla más [sic]”. Está convencido de que la causa debería seguir siendo por “desaparición forzada de persona”.

Durante la entrevista concedida a LA NACION, De la Torre usó el género femenino para referirse a Tehuel. “Para mí es nena; para la familia es nena. Es espinoso el tema y largo para hablar”, dijo.

“La última vez que tuve una reunión con la fiscal [Karina Guyot, a cargo de la fiscalía de San Vicente] fue para decirme que había cambiado la carátula de la causa. Ahí le pregunté ‘¿La diste por muerta a Tehuel? Entonces dámela’. ‘No, no, vamos a seguir buscando’, me respondió”, contó De la Torre. Y agregó: “Nosotros no queremos que se investigue bajo esa nueva carátula, queremos que sea por desaparición forzada de persona, porque hay que buscarla con vida, también”.

Tehuel de la Torre de 21 años desapareció hace 12 días cuando fue a una entrevista laborar a la casa de un conocido, quien se encuentra detenido, informaron fuentes judiciales. Facebook

De la Torre afirmó que, a casi un año de la desaparición de Tehuel, si bien está cansado de pedir justicia, aún no pierde la esperanza de que esté con vida, aunque reconoció que la posibilidad de que haya ocurrido un asesinato también existe. En cualquier caso, su principal crítica apunta al trabajo realizado por la fiscalía desde el primer momento. “Nunca se buscó a Tehuel [con vida], si se la hubiera buscado, se la hubiera encontrado”, aseguró.

“No tenían idea de cómo buscar. Hicieron rastrillajes por todos lados, pero al voleo. El último rastrillaje, que duró cuatro días consecutivos, lo pedí yo, para buscar en un lugar que nos parecía que podía estar, si es que le quitaron la vida. Se necesitaban 300 personas y mandaron 60. No era gente preparada, como el Grupo Halcón o el Grupo Especial de Operaciones. Era gente que cumplía otras funciones dentro de la policía, que no sabía de rastrillajes”, sostuvo De la Torre.

Rastrillajes realizados en el marco de la búsqueda de Tehuel, el joven trans desaparecido el 11 de marzo de 2021 Télam

Asimismo, insistió en la posibilidad de que Tehuel haya sido víctima de una red de trata de personas. “No entiendo por qué descartaron que fuera un caso de trata. No hay nada que lo descarte. Siento que hay gato encerrado, sobre todo porque se emitió la alerta amarilla muy tarde y porque había un policía espía, que llevaba las cosas de la DDI a la fiscalía, que hablaba con Alberto Ramos [uno de los imputados] y su hijo”, aseveró.

Y aclaró: “No soy necio, no digo que no le hayan quitado la vida, pero tampoco se puede descartar que sea un caso de trata . No fue pareja la búsqueda, todas las líneas de investigación debieron estar abiertas. Un 95% la buscaron muerta y apenas un 5% viva”.

Respecto a las muestras de sangre halladas en la casa del imputado Ramos, que dieron positivo con el ADN de Tehuel, y que fueron determinantes para que la fiscal Guyot solicitara el cambio de carátula, De la Torre relativizó que el hallazgo abonara la hipótesis de homicidio. “Se encontró solo una gotita de sangre. Y eso puede ser porque se resistió, le metieron una trompada, le rompieron la nariz o el labio, y saltó sangre, pero seguro se resistió [el ataque]. Eso no quiere decir que la mataron. Para mí, hay más indicios de que haya sido víctima de trata que de que la hayan matado ”.

“Lo único que parecería indicar que fue un homicidio es que Ramos tiene antecedentes, porque estuvo condenado por ser cómplice de un homicidio, y porque era medio pendenciero en el barrio, medio mal llevado. Pero no tenían nada con certeza, solamente los antecedentes, tenían”, aseguró.

Marcha de amigos y familiares de Tehuel en la localidad de Alejandro Korn Ignacio Sánchez - LA NACION

Consultado acerca de si tuvo reuniones con autoridades del Gobierno y el Poder Judicial, De la Torre afirmó que “con todos”, pero que “sin ningún resultado”. “Me reuní con los ministerios de Género de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, con la exministra de Seguridad, Sabina Frederic; con el fiscal general, con el juez de Garantías, con el procurador provincial. Todos te dicen ‘sí, sí’, pero nadie te llama y te dice ‘resolví tal cosa, investigué tal otra, descubrí tal otra’, nada. Te reciben, pero nadie me llamó, todas las audiencias las pedí yo”.

“La última audiencia fue la semana pasada, con la ministra de Género [Elizabeth] Gómez Alcorta. Yo fui a reclamar, porque pedir, ya no pido nada. Le dije: ¿De qué me sirve esto ahora? Pasó casi un año, se perdieron todos los rastros. Si está muerta, ni los perros ni los georradares la van a encontrar, y si está viva, puede estar en África o acá a la vuelta. A esta altura, aunque sea, pido ayuda con la difusión del caso”.

A diez días de que se cumpla un año de la desaparición de Tehuel, su padre Andrés confesó a LA NACION que no sabe si llegada la fecha estará en condiciones de participar de las actividades conmemorativas. “Quiero agradecer a todos los que me ayudaron, que sigan prestándome los ojos para ver si en algún lugar la ven. Y si ven que es complicado el tema y no se quieren arriesgar, que me llamen, que yo me hago cargo. Nosotros vamos a seguir buscando a Tehuel con vida”.