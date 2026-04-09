La Guardia Costera investiga la desaparición de una estadounidense en las Bahamas: su esposo dice que cayó por la borda

Ante la desaparición de una mujer estadounidense en las Bahamas ocurrida el fin de semana pasado, la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que abrió una investigación. El esposo fue arrestado, aunque por el momento no se le imputaron cargos. La versión del hombre apunta a que cayó desde una lancha y fue arrastrada por la corriente, pero la hija sostuvo que las circunstancias son inusuales y cuestionó sus declaraciones.

Caso Lynette Hooker: cómo ocurrió la desaparición en las Bahamas

El sábado por la noche, Brian Hooker, de 58 años, y su esposa, Lynette Hooker, de 55 años, salían de Hope Town y se dirigían a Elbow Cay en una pequeña lancha neumática de fondo rígido de 2,4 metros de regreso a su yate. Según el testimonio del marido, repentinamente, la mujer cayó de la embarcación y “rebotó” fuera debido a las fuertes corrientes. La víctima no llevaba puesto el chaleco salvavidas.

El esposo de la mujer estadounidense desaparecida negó cualquier irregularidad en el accidente Lynette Hooker

En un comunicado de prensa, la policía de las Bahamas citó el testimonio de Brian, quien presuntamente vio a su esposa ser arrastrada por la corriente. Luego, aseguró haberla perdido de vista.

La mujer llevaba consigo las llaves del bote, lo que provocó que la embarcación perdiera potencia. En este escenario, Brian supuestamente intentó remar hasta la orilla. “A pesar de los desesperados intentos por llegar hasta ella, el viento y las corrientes nos alejaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único objetivo”, declaró a CNN.

Luego, la lancha neumática encalló en Marsh Harbour. De acuerdo con su versión, Brian “atravesó la maleza hasta llegar a los astilleros, donde se puso en contacto con la policía local”. Las autoridades fueron informadas de la desaparición alrededor de las 4 hs (hora local) del domingo.

Investigación de la Guardia Costera y policía de Bahamas por la desaparición de Lynette Hooker

El pasado miércoles 8 de abril, la USCG confirmó que abrió una investigación sobre la desaparición de Lynette en las Bahamas. Anteriormente, había participado en las tareas de búsqueda durante el inicio de la semana. En diálogo con Fox News, el abogado Terrel Butler confirmó este jueves que Brian fue detenido.

Luego de asistir a las autoridades locales en la búsqueda de la mujer estadounidense, la Guardia Costera abrió una investigación Us Embassy

De acuerdo con el abogado, Brian ha cooperado con las autoridades pertinentes y “niega categórica e inequívocamente cualquier irregularidad” en la desaparición.

La investigación continúa en curso, y el miércoles se pudo observar a miembros de la Real Policía de las Bahamas en el bote de Brian. Los agentes ingresaron a la embarcación para inspeccionarla, aunque no se sabe qué información obtuvieron allí.

Advardo Dames, subcomisionado de la Real Policía de las Bahamas, explicó que Brian fue arrestado “como sospechoso” con el objetivo de que sea “interrogado sobre la base de indicios suficientes”.

Sospechas familiares en el caso Lynette Hooker: qué denunció la hija sobre el esposo

Antes de ser detenido, el hombre de 58 años publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que lamentó la desaparición. “Estoy desconsolado por el reciente accidente náutico en aguas turbulentas y con fuertes vientos que provocó que mi querida Lynette cayera de nuestra pequeña lancha cerca de Elbow Cay, en las Bahamas”, aseguró entonces.

Ante las palabras de desazón escritas por Brian, Karli Aylesworth, hija de Lynette, cuestionó las circunstancias y enfatizó la inexperiencia de su madre para conducir la lancha. “No entiendo por qué ella tiene las llaves, porque nunca condujo la lancha. Siempre fue Brian. Así que la historia no cuadra”, sostuvo.

En esa línea, describió a su madre como una “persona muy en forma” que no perdería el equilibrio fácilmente en un barco. Luego, reparó en que Brian había mostrado anteriormente patrones agresivos que podrían ser relevantes en la investigación. “Ya lo vi estrangular a una de sus hijas. Y tuvimos que ir a juicio por eso. Así que simplemente está repitiendo los mismos patrones”, escribió.

La hija de la estadounidense Lynette Hooker cuestionó la versión de la desaparición que dio el esposo Lynette Hooker

Por último, si bien expresó que podría “entenderlo y aceptarlo” si realmente fue un accidente, enfatizó la necesidad de analizar el hecho en profundidad. “Es necesario realizar una revisión exhaustiva de los hechos y las circunstancias de este trágico incidente antes de poder determinarlo”, reclamó.

A su vez, la madre de Lynette Hooker, Darlene Hamlett, declaró a Associated Press el miércoles por la noche que estaba “contenta de saber” del arresto. No obstante, no agregó más información al respecto. “Me interesará lo que diga, porque no he tenido noticias suyas en casi dos días”, manifestó Hamlett.