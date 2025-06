Tras la carta de renuncia, pidieron la “inmediata detención” de la jueza Julieta Makintach

Pocas horas después de que se conociera que la jueza Julieta Makintach presentó su renuncia, Julio César Coria, quien fue custodio de Diego Armando Maradona, pidió la “inmediata detención de la magistrada” por considerar que “intimidó a una testigo” que declaró en la causa donde se investiga si la funcionaria judicial cometió algún delito por su participación “estelar” en la producción de un documental sobre el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte del astro mundial del fútbol, debate que finalmente fue declarado nulo.

Coria, un ayudante mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF), había sido detenido el 25 de marzo pasado cuando declaró como testigo en el juicio. Fue imputado de falso testimonio. Ahora, representado por el abogado Gastón Marano, pidió la detención de Makintach que todavía cuenta con fueros, ya que su renuncia aún no fue aceptada.

La jueza Julieta Makintach después de su apartamiento del juicio por la muerte de Diego Maradona

En un escrito presentado ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli y que lleva la firma de Coria y Marano se sostuvo que la testigo que fue “intimidada” por Makintach fue la sargento de la policía bonaerense Malen Romero, que cumple funciones como custodia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, que integraba la jueza desde marzo de 2017.

Julio César Coria el día en que fue detenido Martín Cossarini - LA NACION

“Romero, luego de su declaración primigenia, la que claramente complica la situación procesal de Makintach recibió un contacto no solicitado por parte de la jueza, que no puede ser leído de otro modo que como una clara intimidación a la testigo. Así, relata Romero, que la magistrada quiso hablar por videollamada y, ante la negativa de la testigo, la imputada [sic] le remitió copia de la declaración que había prestado, seguida de su cuestionamiento (con un signo de pregunta) y con mensajes con frases de corte preocupante, especialmente al evaluar de quién provienen, tales como ‘No busques nunca Justicia en la Justicia (…) todos en quienes confías te traicionan’. Resulta claro que se está buscando incidir en el ánimo de la testigo para que no concurra a la Justicia y para que sienta culpa por lo que declaró, en tanto, la magistrada da a entender que se trata de una traidora", se sostuvo en el escrito presentado en las últimas horas.

La jueza Julieta Makintach se refiere al documental del juicio de Diego Maradona

El debate, que había comenzado el 11 de marzo pasado, fue declarado nulo después de que el Ministerio Público, representado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentaran contundentes pruebas de que Makintach tenía una participación estelar en el documental Justicia Divina, que iba a contar con seis capítulos y que había autorizado el ingreso de un camarógrafo que filmó alternativas de la primera audiencia, a pesar de que no estaba permitido.

“Ahora bien, esta situación, que no podemos descartar, se repita con otros testigos, o coimputados, es una clara exteriorización de un entorpecimiento probatorio del que la pesquisa -si no es atendido a tiempo- no podrá recuperarse. Así, si Romero u otros sujetos de relevancia procesal, desearan no declarar, u omitieran parcial o totalmente declarar aquello que saben, la posibilidad de acceder a la verdad material se encontraría seriamente obturada”, se sostuvo en el pedido de detención.

Los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecibilia Chaieb y José Amallo tienen a cargo un expediente donde se intenta determinar si Makintach cometió algún delito.