Detuvieron a un custodio de Diego Maradona por falso testimonio

Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, no lo dudó y afirmó ante los jueces del tribunal: “El testigo está siendo mendaz en forma elocuente”. Se refería a Julio César Coria, un ayudante mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que trabajó como custodio y empleado de seguridad de Diego Armando Maradona. Estuvo en la casa donde el astro mundial del fútbol vivió las dos últimas semanas de vida y fue quien le hizo respiración boca a boca en el momento en que se advirtió que el Diez no tenía signos vitales.

Coria empezó su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, con un relato de cómo empezó a trabajar para Maradona.

Después el testigo habló de las últimas 48 horas de vida Maradona. “Ha sido mendaz”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal. Habló de contradicciones y omisiones entre la declaración de hoy y sus dos testimoniales hechas durante la instrucción de la causa.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach

Hoy, por primera vez, Coria sostuvo que el día en el que murió Maradona observó que la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete personas juzgadas por el delito de homicidio simple con dolo eventual, le hizo masajes de RCP a Maradona. En sus declaraciones anteriores no lo había nombrado y había dicho que esas prácticas, mientras él le hacía respiración boca a boca, las llevó adelante la enfermera Gisela Dahiana Madrid, que estará en el banquillo de los acusados en un próximo juicio por jurados.

A pedido del fiscal Ferrari, en medio de su declaración testimonial, Coria fue retirado de la sala de audiencias. En ese momento, el Ministerio Público expuso las omisiones y contradicciones.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna, dos de las hijas de Maradona, solicitó que se inicie una investigación por falso testimonio, pero el presidente del tribunal Savarino optó, como hizo con otros testigos, que se le leyera sus declaraciones anteriores para que recuerde lo que había dicho antes.

“Cosachov le hizo maniobras en el pecho, en ese momento [por sus declaraciones anteriores] no me habré acordado”, dijo el testigo bajo juramento de decir la verdad.

Además, tanto el fiscal Ferrari como Burlando, también hicieron hincapié en otra contradicción de Coria. En medio de su declaración, Coria había afirmado que, entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, no había hablado con el neurocirujano Leopoldo Luque, otros de los acusados de homicidio simple con dolor eventual. Pero leyeron una serie de chats de WhatsApp que desmintieron la versión de custodio.

Coria había dicho que no recordaba haber hablado con Luque. Después de que le leyeran los mensajes, explicó: “Evidentemente, es mi teléfono, pero no me acordaba [por los mensajes]”.

En ese momento, Burlando pidió que se ordene la detención de Coria ante la comisión de un delito en flagrancia. El Ministerio Público se sumó al pedido del abogado de Dalma y Gianinna.

Después de un cuarto intermedio, el tribunal informó que por unanimidad decidió que se abriera una investigación por falso testimonio.

Por mayoría, con los votos de las juezas Di Tommaso y Makintach, se ordenó la detención. Para las magistradas existió un delito en flagrancia.

