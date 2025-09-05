Tras un aviso del FBI, arrestaron a un hombre que alentaba atentados de Hamas
El operativo de la Policía Federal Argentina se desarrolló en Mar del Plata
- 2 minutos de lectura'
El Ministerio de Seguridad Nacional informó que “efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina arrestaron en la ciudad de Mar del Plata a un joven que realizaba publicaciones en redes sociales con contenido antisemita y judeofóbico, alentando y fomentando ataques del grupo terrorista Hamas”.
Según indicaron en la cartera conducida por Patricia Bullrich, “la investigación se inició a partir de un informe del FBI en Buenos Aires que alertaba sobre un usuario de la red social X que apoyaba ataques terroristas perpetrados por Hamas, organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países".
Bajo las órdenes y supervisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Mar del Plata, a cargo deSantiago Inchausti, y de la Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia, los detectives de la PFA “realizaron tareas de inteligencia y ciberpatrullaje que permitieron identificar el domicilio desde donde provenían las amenazas: se constató que el investigado alentaba el uso de armas de fuego y el extremismo islámico”.
Según se detalló en un comunicado de prensa, durante el allanamiento se detuvo al sospechoso y se secuestraron 3 notebooks, 1 PC, 2 tablets, 2 pendrives, 1 celular y otros elementos de interés para la causa.
El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia por el delito de intimidación pública.
Hamas llevó adelante el brutal ataque terrorista en territorio de Israel el 7 de octubre de 2023, que generó más de 1200 asesinatos y la captura de cientos de ciudadanos israelíes que fueron tomados en ese momento como rehenes y trasladados por los terroristas a Gaza. Desde ese momento, Israel lleva adelante una ofensiva para liberar cautivos y desarticular a la organización terrorista.
