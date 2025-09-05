LA NACION

Tras un aviso del FBI, arrestaron a un hombre que alentaba atentados de Hamas

El operativo de la Policía Federal Argentina se desarrolló en Mar del Plata

Un joven fue detenido en Mar del Plata por actos de intimidación pública
Un joven fue detenido en Mar del Plata por actos de intimidación pública

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que “efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina arrestaron en la ciudad de Mar del Plata a un joven que realizaba publicaciones en redes sociales con contenido antisemita y judeofóbico, alentando y fomentando ataques del grupo terrorista Hamas”.

Según indicaron en la cartera conducida por Patricia Bullrich, “la investigación se inició a partir de un informe del FBI en Buenos Aires que alertaba sobre un usuario de la red social X que apoyaba ataques terroristas perpetrados por Hamas, organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países".

Bajo las órdenes y supervisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Mar del Plata, a cargo deSantiago Inchausti, y de la Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia, los detectives de la PFA “realizaron tareas de inteligencia y ciberpatrullaje que permitieron identificar el domicilio desde donde provenían las amenazas: se constató que el investigado alentaba el uso de armas de fuego y el extremismo islámico”.

Según se detalló en un comunicado de prensa, durante el allanamiento se detuvo al sospechoso y se secuestraron 3 notebooks, 1 PC, 2 tablets, 2 pendrives, 1 celular y otros elementos de interés para la causa.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia por el delito de intimidación pública.

Hamas llevó adelante el brutal ataque terrorista en territorio de Israel el 7 de octubre de 2023, que generó más de 1200 asesinatos y la captura de cientos de ciudadanos israelíes que fueron tomados en ese momento como rehenes y trasladados por los terroristas a Gaza. Desde ese momento, Israel lleva adelante una ofensiva para liberar cautivos y desarticular a la organización terrorista.

