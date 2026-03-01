Trece allanamientos y 14 detenidos por narcomenudeo en la Ciudad

La Policía de la Ciudad detuvo a 14 personas, ocho de ellas con vastos antecedentes delictivos, al cabo de 13 allanamientos por operaciones de narcomenudeo realizados en los barrios de Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita y en la villa 1.11.14, del Bajo Flores. Se secuestraron cocaína, pasta base, marihuana y tusi, además de armas de fuego, municiones de distintos calibres y dinero en efectivo.

Uno de los detenidos tenía un total de 35 antecedentes penales. Entre ellos, además, había un hombre con tobillera electrónica impuesta en una causa de homicidio agravado. También había personas con antecedentes por comercialización y tenencia de drogas, robos simples y agravados, resistencia y atentado contra la autoridad, lesiones y portación de armas, entre otras causas.

Microdosis de droga incautadas en operativos contra el narcomenudeo en la Capital Prensa Policía de la Ciudad

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, afirmó: “En la Ciudad hay una decisión política de combatir al narcomenudeo. Para ello aplicamos una estrategia que consiste en trabajar fuertemente todos los días para terminar con esta actividad al sacarles el financiamiento secuestrando drogas y dinero e impedir su funcionamiento. Esto se hace con presencia policial, investigación y firmeza”.

Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur y se concretaron en inmuebles ubicados en César Díaz al 2900, Pavón al 1100, Salta al 1400 y 1500 y Adolfo Alsina al 2900, además de tres objetivos en la 1-11-14, en las manzanas 3 y 4 del Barrio Illia y otro en Alvarado 2312.

Los operativos fueron ordenados por dos jueces en distintas causas enfocadas en desarticular puntos de venta de drogas.

Municiones, armas y celulares incautados a una banda dedicada al narcomenudeo en CABA Prensa Policía de la Ciudad

En los siete allanamientos realizados en Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita se detuvieron a cuatro personas, en el contexto de una investigación iniciada en octubre de 2025 que permitió reunir pruebas sobre una organización que utilizaba bares y comercios de la zona como cobertura para el acopio y la venta de cocaína.

Durante esos operativos, efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte secuestraron 54,1 gramos de cocaína fraccionada en distintas modalidades, 20,9 gramos de marihuana, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos, una caja con municiones, cuatro celulares y 228.420 pesos en efectivo.

Los oficiales verificaron que los imputados, uno de 32, otro de 35 y dos de 44 años, registraban 50 antecedentes por causas como infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, robos simples y agravados, atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas.

Detenidos en los allanamientos antidrogas en la Ciudad Prensa Policía de la Ciudad

Uno de ellos, el de 35 años, registraba en total 35 antecedentes, incluyendo una elevación a juicio vigente, procesamientos con prisión preventiva y condenas por robo.

En otra de las causas, se produjeron siete detenciones luego de tres allanamientos en el Bajo Flores. Fue desmantelada una vivienda utilizada como búnker con salida directa a la vía pública, en el marco de una investigación iniciada en agosto de 2025. Los detenidos son cuatro hombres y tres mujeres, de entre 21 y 38 años.

Un búnker clausurado en la villa 1-11-14 Prensa Policía de la Ciudad

Además, se incautaron aproximadamente 300 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, nueve bolsas de tusi (11,1 gramos) y marihuana en envoltorios.

También se secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, cargadores, municiones calibre 9 milímetros y calibre 40, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento, un cuaderno con anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Droga incautada en la Capital Prensa Policía de la Ciudad

De los siete detenidos en la Villa 1-11-14, cuatro sumaban un total de 14 antecedentes. Dos de ellos concentraban las causas más relevantes (sumando 10 en total), vinculadas a infracción a la Ley 23.737, robos agravados, pedidos de captura y medidas judiciales vigentes. Incluso uno de ellos, con solo 22 años, cumplía una medida de monitoreo electrónico dispuesta en el marco de una causa por homicidio agravado.

Detenidos por operativos antidrogas en el Bajo Flores Prensa Policía de la Ciudad

Los otros dos con historial, en tanto, presentaban registros por robo, tenencia de estupefacientes y una causa judicial en trámite consignada en los sistemas oficiales.

En tanto, en una tercera causa, en Barracas, se llevaron a cabo tres allanamientos con un resultado de tres mujeres detenidas y el secuestro de 46 gramos de cocaína.

En esta causa se investiga un punto de venta que funcionaba las 24 horas en un departamento dedicado al narcomenudeo.

Droga incautada Prensa Policía de la Ciudad

En los allanamientos realizados en Constitución y Barracas intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31, con actuaciones delegadas en la Unidad Fiscal Especializada en la investigación de delitos vinculados con estupefacientes (Ufeide), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin.

En el caso de los procedimientos en el barrio 1-11-14, las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, también con intervención de la Ufeide.

Durante los trece allanamientos se secuestraron 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, además de marihuana, otras drogas y dinero en efectivo.