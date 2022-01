Triple crimen en Rosario. Para el secretario de Seguridad de Santa Fe fue realizado “al mejor estilo mexicano o colombiano”.

SANTA FE.- Para el gobierno santafesino, el triple crimen ocurrido este sábado a la madrugada en el Gran Rosario, donde murieron tres integrantes de una familia que había asistido al casamiento de una pareja narco, fue realizado “al mejor estilo mexicano o colombiano”.

Después de lo sucedido, “la Justicia Federal tiene que comprometerse más y desarticular este tipo de bandas”, sostuvo el secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Bortolozzi.

El funcionario, en declaraciones a la emisora de radio y TV Aire de Santa Fe, criticó a las anteriores gestiones provinciales, las del socialismo que gobernó Santa Fe entre 2007 y 2019, al asegurar que “fueron muchos años de dejar hacer y dejar pasar”.

Bortolozzi habló del triple crimen en Ibarlucea, donde murieron Iván Maximiliano Giménez (33), su esposa, Erika Romero, y su pequeña hija Elena, de un año, quienes volvían a Rosario a bordo del automóvil familiar, un Audi TT, como una “fiesta ostentosa a la vista de todos, con una previa en lugares conocidos y con cantantes conocidos (entre ellos el cantante de música tropical Sergio Torres). Todo al mejor estilo mexicano o colombiano”, apuntó, sin otras precisiones.

Pero sí se animó a opinar sobre algunos personajes que estuvieron presentes en la fiesta del polémico casamiento. Dijo que, según se pudo conocer, algunos o varios de los asistentes “claramente estaban en la mira de la justicia federal”, como el caso de los novios.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, en la fiesta que se realizó en el country “Campos de Ibarlucea”, una localidad cercana a la ciudad de Rosario, el flamante matrimonio compuesto por Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra y Esteban Enrique “Pinky” Rocha, no debía estar allí. Ambos, debían estar purgando prisión domiciliaria, en el marco de una causa por comercialización de marihuana. Habían sido detenidos por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Justicia Federal de Rosario había dispuesto que permanezcan con arresto domiciliario en la casa que compartían en Rosario mientras se los investigaba.

Ante la consulta periodística, el funcionario de Seguridad provincial insistió en señalar que “la Justicia federal tiene que comprometerse más y desarticular este tipo de bandas. Se trata de delitos exclusivamente federales” donde los protagonistas “no solo se dedican a la venta de droga sino al lavado de dinero, de activos”, aseguró.

Más adelante, dijo que se trata de “gente que dispone de dinero del que nadie conoce su origen. Es un claro ejemplo de ostentación que no puede pasar desapercibido para la justicia federal. En el caso de los narcos, el código es la muerte. Así disciplinan a su gente. Obviamente que esas personas fueron marcadas. Los interceptaron a la salida de un casamiento, en plena ruta, en un auto que casi nunca usaban. La justicia federal se debe hacer cargo de la función que tiene”, resaltó el funcionario.

Al requerírsele precisiones sobre la situación judicial de la pareja que contrajo matrimonio y organizó una fiesta expectacular en el country a pocos kilómetros al norte de Rosario, Bortolozzi admitió que “no me consta que hayan tenido prisión domiciliaria”. No obstante, las versiones que se conocen coinciden en señalar que los contrayentes estaban bajo un proceso judicial por narcotráfico y que la novia tenía prisión domiciliaria. El hombre, bajo procesamiento, no tenía esa restricción.

Por último, el secretario de Seguridad de Santa Fe dejó una frase que sintetiza su pensamiento y el de muchos funcionarios del área: “Esto no se va a solucionar porque se diga que vamos a combatir el narcodelito. No es mágico. Si la política en general no termina con los narcos, los narcos terminan con la política”, alertó.

Finalmente, al menos hasta la media tarde de este domingo, no había detenidos en relación con el triple crimen ni tampoco trascendió si se realizan allanamientos en el Gran Rosario para dar con el paradero de los supuestos sicarios que ejecutaron a la familia.