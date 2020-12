Andrea junto a su hija Alma Fuente: Archivo

Solo unas horas habían pasado del festejo del último Año Nuevo cuando un triple crimen conmocionó a la localidad platense de Melchor Romero.Un joven de solo 17 años quedaba detenido, acusado de haber asesinado a su madre, Graciela Holsbak; a la pareja, Raúl Bravo, y su sobrina Alma, de solo cinco años. La escena con la que se encontró su hermana y madre de la nena, que descubrió el crimen la madrugada del 1° de enero último, fue escalofriante: la mujer, de 54 años, había sido apuñalada; su marido, de 58, degollado, fue envuelto con una frazada; la menor, descuartizada, estaba dentro de una bolsa.

En los próximos días el imputado podría quedar en libertad hasta que la Justicia defina la fecha del juicio. En una entrevista con LA NACION, Andrea Marine, hermana del imputado y madre de Alma, pide a la Justicia que su hermano no quede en libertad y recuerda cómo fue el día en que descubrió el horror dentro de la casa de su madre. Ella cree que él es el autor del triple crimen; en cambio, una tía suya lo defiende porque el joven le dijo que él no había sido.

-A casi un año del crimen, ¿Cómo se encuentran hoy?

-Estamos muy angustiados y desesperados. Queremos que la persona imputada continúe detenido y se le prolongue la prisión preventiva hasta que llegue al juicio. Es el único imputado y es grave la situación.

-¿Por qué crees que tu tía sale a defenderlo?

-La única persona que salió en los medios fue mi tía. Dijo muchas cosas que hay que entenderlas. Ella es la única de la familia que lo ve inocente, y cree que él no pudo haber hecho eso. Ella no conoce las pruebas que conocemos nosotros. Muchos quizás lo ven a Exequiel como un chico incapaz de hacer algo así en su momento, a sus 17 años.

-Según lo que tu tía Norma dejó trascender en los medios, ella habló con Exequiel y él afirmó que no era el autor del crimen

-Él está incomunicado, no puede hablar con nadie. Él nunca declaró. Lo único que se supo es que él dice no recordar nada sobre lo sucedido. Los dichos de mi tía se fundan en sus creencias. Como pariente cercana te digo que todos vamos por un lado y ella va por otro.

-¿Crees que las pruebas son más que suficientes para condenarlo?

-Para la familia las pruebas son más que contundentes. Nosotros queremos que se haga justicia, que en el juicio se demuestre qué pasó y el motivo. Si se comprueba su culpabilidad, él tiene que entender lo que hizo y sus actos deben tener una consecuencia.

-En enero Exequiel podría quedar en libertad tras haber pasado un año en prisión sin una fecha de juicio ¿Tienen miedo de que quede libre?

-En estos días los jueces tienen que resolver la continuidad de la prisión preventiva y su defensora pidió que espere el juicio en libertad. Estamos con miedo, muy preocupados, y así también debería estar la sociedad. Pedimos que esté en prisión preventiva hasta el juicio, porque es una persona que necesita asistencia. Me preocupa que haya un juicio por jurados y que se lo declare inocente.

-¿Crees que se está planteando una estrategia para que Exequiel quede en libertad?

-Lo único que sabemos es que nunca declaró, y que dice no acordarse de nada. Es por eso que su defensora pide el juicio por jurados. El tribunal lo denegó y ella apeló a la Cámara. Lo que he visto, con mis 35 años y en muchísimos otros casos, es que la culpabilidad hay que demostrarla. Que una persona puede tener todas las pruebas en su contra, pero los defensores apelan a la duda.

-¿Cómo era la relación con tu hermano?

-Siempre fuimos muy unidos los hermanos. Mi mamá lo amaba a mi hermano, era el más chico y el más consentido. Nosotros lo amábamos mucho. Mi mamá no era violenta con él.

-¿Y la relación entre Exequiel y su padrastro?

-En los comienzos era una relación muy buena, después se complicó. En el último tiempo se generó una tensión entre ellos. La adolescencia es una etapa muy difícil. Yo no vivía con ellos para poder ser más precisa. Sí había una tensión, pero que para nada puede justificar los hechos.

-¿Pudieron prever en algún momento que podría pasar algo así?

-Nosotros no vimos venir esto de ninguna manera. Éramos siete hermanos muy unidos y felices. Siempre nos juntábamos. No pasaba nada ante nuestros ojos que nos indicara que había algo que se estaba generando, que desencadenaría en esto. Necesitamos que alguien nos explique, porque no entendemos.

-Una semana antes del crimen pasaron todos juntos la Navidad, ¿cómo fueron esos días?

-Así fue. Exequiel pasó la Navidad en mi casa y hasta se quedó a dormir. Lo pasamos en mi casa todos juntos; comimos, bailamos y escuchamos música. Fue hermoso y festivo, como siempre que nos juntábamos a celebrar un cumpleaños o alguna fecha importante.

-¿Cómo te enteraste de lo que había sucedido en la casa de tu madre?

-Me fui a la madrugada de la casa de mi madre esperando volver a las pocas horas. Yo me iba a quedar a dormir allí, como todos los años. Al otro día me pareció muy raro no encontrar a nadie y me volví a mi casa. Luego volví a la casa de mi mamá, y tampoco encontré a nadie. A la tercera vez que fui, ya era de noche, empujé con un poco más de fuerza una puerta y noté que algo la trababa por dentro. Cuando la logré abrir, lo que vi fue espantoso. Es demasiado horrible para contar, era peor que una película de terror. Agradezco que haya sido de noche y que estuviera oscuro cuando vi eso. Salí corriendo pidiendo auxilio.

-¿Tenés prejuicios sobre tu hermano?

-No, para nada, lamento muchísimo lo que sucedió. Él tiene 18 años y yo lo crie desde bebé. Nada repara el presente que tenemos. Si mi hermano fue, deseo que comprenda la gravedad de lo que hizo y que sus actos tengan consecuencias para él. Que pueda ser atendido por el Estado, y que pueda vivir y seguir desarrollándose lo más saludable posible. Porque, en definitiva, cualquier ser humano merece vivir bien y dignamente. Y en lo posible, ser feliz.

-¿Cuál es el recuerdo que tenés de tu mamá, de tu nena y de Raúl? ¿Crees que si tu hermano queda preso se hará justicia por ellos y eso, en consecuencia, aliviará parte del dolor?

-Justo sería que mi hija, mi mamá y Raúl estuviesen vivos, y que mi hermano Exequiel estuviera con su familia este año, terminando sus estudios secundarios. A Raúl yo lo quería mucho. A mi mamá la amaba, fue una gran luchadora de la vida. Era una mujer comprometida con la sociedad. Luchábamos juntas en la calle para erradicar la violencia por razones de género. Siempre estaba dispuesta a ayudar a otros; una vez organizó un merendero en su casa.

Y mi niña... me dio 5 años de felicidad, luz y alegría. Era única y especial. Siempre se reía, era muy compañerita, salíamos juntas a todos lados. Quienes la conocieron saben de lo que hablo. Era luz, alegría, magia y ternura. La extraño muchísimo, su ausencia me duele todos los días. Es un dolor inexplicable, inmenso y profundo. No se lo deseo a nadie. Ninguna madre o padre debería perder un hijo, y menos a esta edad. Ella, junto a su hermana, son y serán el gran amor de mi vida. Vivir sin ella es durísimo.

