Aplastado y en llamas: un auto ardió tras invadir el carril del metrobús y sus ocupantes huyeron desesperados

Un violento siniestro vial ocurrido en La Matanza quedó registrado por una cámara de seguridad y expuso la maniobra que desencadenó un choque de enorme gravedad. En las imágenes se observa cómo un Renault 9, con siete ocupantes, se cruza de manera inesperada hacia el carril exclusivo del Metrobús en la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá, en Isidro Casanova. Segundos después es embestido por un colectivo de la línea 218, que circulaba por el carril central sin posibilidad de frenar.

Tras el impacto, el auto queda aplastado contra un poste del semáforo ubicado en la esquina y, casi de inmediato, comienza a incendiarse. En el video se ve a varios de los jóvenes que iban a bordo salir corriendo entre las llamas y los hierros retorcidos. Pese a la violencia del choque no hubo víctimas fatales, aunque tres de los ocupantes continúan internados en estado crítico. Según el sitio Primer Plano Online se trata de J.M., S.P. y L.R., quienes viajaban en el vehículo particular y fueron trasladados de urgencia con heridas graves.

El conductor del Renault 9, identificado como A.R., quedó detenido por orden de la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza. La representante del Ministerio Público lo imputó por lesiones culposas agravadas por conducción imprudente y antirreglamentaria. Además, dispuso la extracción de sangre para determinar si había consumido alcohol o alguna sustancia prohibida antes del siniestro.

De acuerdo con lo que se observa en la filmación, la maniobra del Renault 9 fue repentina: el vehículo giró hacia la izquierda sin advertir el tránsito del metrobús, que avanzaba por su carril exclusivo. El interno 335 de la línea 218 impactó de lleno contra el auto, que quedó atravesado y destruido en el punto de colisión. La secuencia se viralizó durante la mañana y permitió reconstruir con precisión la dinámica del episodio.

El fuego que se propagó después del choque obligó a los ocupantes a escapar de inmediato. Según las fuentes mencionadas, los tres jóvenes internados permanecen con pronóstico reservado, mientras el resto de los acompañantes sufrió lesiones de menor gravedad.

La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscal Palin, quien aguarda los resultados de los estudios toxicológicos y el informe técnico sobre la mecánica del impacto, con el objetivo de determinar las responsabilidades penales del conductor detenido.