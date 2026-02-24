Bajaron los homicidios y se registró una fuerte reducción de todas las modalidades de robos en la ciudad

Los robos y homicidios bajaron en la ciudad de Buenos Aires durante 2025. Eso es lo que revelan los datos preliminares del Mapa del Delito, información que recopila las denuncias efectuadas en el territorio porteño. Dentro de una disminución general de hechos delictivos fue particularmente importante la caída en el número de robos, que fueron 27% menos que en 2024, y la de hurtos, 21% por debajo en la comparación interanual. Se registró una reducción de casos en submodalidades de esos grupos, como la sustracción de automotores, los asaltos a mano armada y la actividad de motochorros. Los homicidios dolosos, en tanto, se redujeron 3% y dejaron la tasa en 2,5 cada 100.000 habitantes, cifra que, entre capitales americanas, solo está por debajo de la de Ottawa, Canadá.

Las autoridades porteñas consideran que esa fuerte disminución del delito se sustentó en una mayor presencia policial en las calles, la inversión en cámaras de seguridad y lectores de patentes como las que rodean los límites de la ciudad, el trabajo de las unidades barriales en los asentamientos más importantes y la recuperación del orden público a partir del desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente.

“Sostenemos una directiva política de defender la ley y a la policía. Los delincuentes saben que si roban en la ciudad de Buenos Aires es poco probable que les resulte gratis, porque los vamos a atrapar”, dijo el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri. Puso como ejemplo de esa búsqueda y captura el caso de una banda que se apropiaba de decenas de celulares en recitales y grandes fiestas electrónicas que fue arrestada por la Policía de la Ciudad en Córdoba, donde los descuidistas habían montado el centro de acopio de los teléfonos robados.

En ese sentido, los funcionarios porteños señalaron que durante 2025 se concretaron 36.512 detenciones, 3% más que el año anterior. En la opinión de las autoridades, la política pública de seguridad requiere que la Justicia fije una directiva de prisión efectiva para evitar que un delincuente pueda cometer varios delitos a pesar de ser capturado una y otra vez en cortos períodos de tiempo.

Como se consignó, los robos en todas sus modalidades bajaron en la comparación interanual, con 50.069 casos en 2025, 18.323 menos que en 2024. Esa cifra es la mejor en los últimos 25 años si no se toman en cuenta los dos años de calles semivacías durante la pandemia del Covid-19. A esos casos se suman 49.641 hurtos, calificación que se da a la apropiación de bienes sin el uso de violencia.

Entre esas cifras se incluye la acción de motochorros, con 5587 robos el año pasado, un 3% menos que en 2024. Esa modalidad tuvo en 2018 su pico registrado en el Mapa del Delito, con 11.271 casos.

Tasa de asesinatos

Por su parte, los 78 homicidios verificados el año pasado representan el nivel más bajo en los últimos 31 años. La tasa de asesinatos, calculada en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, está por debajo de la media nacional (3,7) y de la provincia de Buenos Aires (4,4). En 2024, los dataos preliminares también habían señalado 78 muertes, pero la cifra definitiva alcanzó los 80 por el fallecimiento, ya en 2025, de dos personas heridas el año anterior. La situación de los crímenes en la ciudad tiene una particularidad: la reducción de asesinatos en los asentamientos.

“Nos hicimos cargo de la prevención en todos los barrios vulnerables e impulsamos la acción de la Policía Barrial, y bajaron todos los delitos. Ahí trabajamos mucho contra los vendedores de drogas y muchos delitos giran alrededor de esos búnkeres”, explicó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

Las microguerras narco tenían mucho que ver con el nivel de homicidios en general en la ciudad y se registraban especialmente en la villa 31, de Retiro, y en la 1-11-14, del Bajo Flores. En el detalle de los asesinatos ocurrido en 2025 se expuso que en los asentamientos se notificaron solo 24 crímenes.

En la información sobre el total de los homicidios en la ciudad, las autoridades porteñas consignaron que 21 casos fueron por “venganza o riña”, 14 ocurrieron en situación de robo, 10 se cometieron en el contexto de violencia intrafamiliar y ocho fueron femicidios. El resto de los homicidios dolosos no tienen todavía una clara calificación judicial para ser asignados a una específica causa.

Entre los robos, la modalidad que mostró la caída más pronunciada fue la sustracción de automotores, con 524 denuncias el año pasado, un 54% menos que en 2024 y cifra muy alejada del récord histórico establecido con los 6667 robos de vehículos denunciados en 2002. Una de las razones de la disminución en ese caso sería la activación total de los lectores de patentes en los accesos a la ciudad, que permiten tener la primera orientación del movimiento de un auto robado y su cruce hacia el conurbano. Pese a las diferencias políticas con la administración bonaerense, los funcionarios porteños aseguran que la interacción con la policía provincial es buena y da resultados.

“La fuerte baja del robo automotor tiene que ver con la instalación de los sistemas de cámaras y lectores de patentes”, indicó Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad porteño. Las zonas límites de la ciudad fueron reforzadas con la creación de la Patrulla Control de Accesos, que permite un rápido operativo cerrojo ante el aviso de robo de un vehículo. La Ciudad cuenta con 17.000 cámaras de videovigilancia.

También se notificó una importante reducción en los asaltos a manos armada, la situación más peligrosa que puede tener un vecino cuando es víctima del delito. En ese aspecto, la baja fue de 34% tras la denuncia de 5566 hechos, mientras que un año antes esa modalidad había alcanzado los 8445 casos. Las autoridades detallaron que los robos a mano armada cayeron a niveles inferiores a los encontrados incluso durante la pandemia.

“Todos los delitos bajaron, en algunos casos, con números récord. Y se trata de reducciones en las modalidades más peligrosas, como los asesinatos, robos de automotores y robos a mano armada. En homicidios tenemos, junto con Ottawa, los mejores registros en comparación con las capitales americanas. Y esa tasa, además, no toma en cuenta que nosotros duplicamos el movimiento diario de personas con relación a quienes viven en la ciudad”, afirmó Macri.

Las autoridades mencionaros, además, que fueron desplegados como refuerzos en la prevención del delito 2500 uniformados y que se incorporaron a la Policía de la Ciudad casi 500 vehículos. Se sumaron 120 patrulleros, 175 motos, 130 camionetas, 60 cuatriciclos, unidades de traslado de detenidos y autos sin identificación para el uso de las brigadas de prevención.

En un repaso de temas pendientes, según el criterio de los funcionarios porteños se entrelazan la necesidad de cambiar la ley de Salud Mental, para que personas en situación de calle puedan recibir tratamiento, e impulsar en los tribunales el concepto de reiterancia en lugar del de reincidencia para evitar la llamada “puerta giratoria judicial”.

“Con los datos, prefiero la prisión efectiva de los delincuentes que atrapamos antes que la baja de la edad de imputabilidad, porque los menores representan un porcentaje bajo en la cantidad total de delitos, aunque siempre causa impacto cuando un homicidio es cometido por un menor. Sí me gustaría el agravamiento de las penas para los mayores que participen en robos con menores”, comentó el jefe del gobierno porteño.

En tanto, el ministro Giménez remarcó la importancia de mantener la lucha contra bandas organizadas, pero aclaró que en la ciudad la mayor parte de los robos son cometidos por “delincuentes que aprovechan la oportunidad” y eligen sus blancos al azar. Frente a esa característica de la delincuencia, sostuvo que la clave es la intensificación de la prevención del delito callejero. Patrullajes, equipamiento y videovigilancia es el trípode de la política de seguridad pública que lleva adelante el gobierno porteño.