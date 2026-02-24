“Te tuviste que comer los mocos”: murió 651 días después de recibir una brutal golpiza y la familia pide que se acelere el juicio

El fallecimiento de Walter Teves continúa conmocionando a la localidad bonaerense de Glew. El hombre, casado y con dos hijos, fue brutalmente golpeado por dos hermanos en marzo de 2024. “Te hiciste el poronga y te tuviste que comer los mocos”, habría sido una de las frases con la cual los agresores lo incitaron a pelear. Las heridas lo dejaron en coma, hasta que el 3 de enero pasado, 651 después, su cuerpo no resistió más y se fue. El juicio por su asesinato debió haber comenzado el jueves pasado, pero fue postergado. La familia pide que se aceleren los tiempos procesales. “Confío en que se va a hacer justicia”, manifestó el hijo mayor de la víctima.

El trágico desenlace comenzó con un altercado menor el 9 de septiembre de 2023. La víctima, de 48 años en aquel entonces, se trasladaba en su auto junto a su esposa, María Duarte, de camino a su casa tras un día de campo. A la altura de Alejandro Korn, sobre la ruta provincial 210, el hombre intentó sortear un pozo en el camino y quedó involucrado en un conflicto con los ocupantes de una camioneta, que lo acusaban de haberle tocado el vehículo. Se trataba de los hermanos Daneri, Hugo Lucas, de 25, y Facundo Damián, de 17.

“Según ellos, nosotros les tocamos el vehículo, pero no fue así. Uno de ellos me dijo ‘sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver’. Eso me impactó, porque nosotros no sabíamos quiénes eran. Ahí empezó todo el calvario”, manifestó Duarte en diálogo con TN.

Pelea Glew

De acuerdo con su relato, los dos hermanos, que vivían cerca de la casa de la familia Teves, en Glew, comenzaron a hostigar al hombre y a molestar a la hija menor, Rosario, de 22. En ese contexto, se produjo el enfrentamiento del 23 de marzo de 2024.

La pelea fue grabada por una de las cámaras de seguridad de la zona. Teves había ido de compras a un almacén cuando se cruzó a los Daneri, que según la reconstrucción del caso, empezaron a provocarlo.

“Te hiciste el poronga y te tuviste que comer los mocos” y “prendé la cámara que va a haber una pelea” habrían sido las frases que usaron para molestarlo, de acuerdo a lo relatado por el abogado familiar, Abelardo Tavira.

Teves pasó casi dos años en coma antes de fallecer Instagram

Según lo que se observa en las imágenes, el hombre de 48 inicia un intercambio verbal y luego se retira con su auto, pero a los metros estaciona nuevamente y regresa. Al volver comienza el enfrentamiento, donde a pesar de los intentos de algunos vecinos de separar, siempre fue de los dos hermanos contra Teves.

Los Daneri lograron derribarlo y continuaron con su ataque a pesar de que la víctima yacía en el piso, ya sin defensa posible. La víctima fue trasladada a un hospital local, inconsciente, y el primer diagnóstico confirmó que el daño que había sufrido era irreversible: quedó cuadripléjico y en coma.

“Tenemos que ser fuertes y rogar por la salud de mi marido. Tiene un 95% de probabilidad de no vivir, y si vive va a quedar con secuelas”, había expresado en aquel momento su pareja.

Teves, junto a su esposa e hijos Instagram

Luego de pasar por innumerables hospitales y centros de rehabilitación en los 651 días posteriores desde el ataque, Teves falleció el 3 de enero pasado. La familia lo despidió el 10, con un cortejo fúnebre que finalizó en el cementerio Parque Eterno, en el barrio de Don Orione, partido de Almirante Brown.

Sin embargo, la paz todavía no llega para la familia. El juicio contra el mayor de los Daneri por el delito de homicidio en grado de tentativa debía iniciar el pasado jueves, pero se postergó. Por su parte, el otro hermano, que tenía 17 en el momento del crimen, será juzgado como menor y actualmente se encuentra bajo el régimen de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

La familia pide justicia Instagram

“Tantas pruebas, testigos y estos junto con la Justicia siguen aplazando el juicio. De arriba no se la van a llevar. Confío en que se va a hacer justicia”, manifestó hoy Martín, hijo mayor de Walter, a través de las redes sociales. El mensaje estuvo acompañado con una imagen de los dos acusados por el crimen.