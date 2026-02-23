Intentaron robarle el auto cuando llegaba a su casa y respondió con una ráfaga de disparos que puso en fuga a los ladrones

El vecino había detenido la camioneta frente a las rejas de su casa cuando, pasadas las 23 del 13 de febrero, un Peugeot 208 blanco frenó a pocos metros. En ese instante bajaron tres hombres armados y avanzaron hacia él. En menos de 20 segundos, la escena quedó registrada por dos cámaras de seguridad: uno de los asaltantes llegó a abrir la puerta del vehículo, la víctima tomó un arma de la guantera y efectuó 12 disparos para impedir el robo. Los atacantes escaparon corriendo hacia el auto en el que los esperaba un cuarto cómplice.

Según las imágenes, los delincuentes descendieron del Peugeot de manera coordinada y se acercaron sin darle tiempo al conductor a ingresar la camioneta ni a retroceder. Ese movimiento desencadenó la reacción inmediata de la víctima, que disparó desde el interior del vehículo y obligó a los agresores a retroceder. En el video se escucha que uno de ellos grita “Vamos, negro, vení”, justo después de la ráfaga de disparos del conductor.

La secuencia muestra cómo los ladrones corren hacia el Peugeot mientras intentan esquivar los tiros. Los 12 disparos resonaron en la cuadra en una ráfaga continua. El conductor luego descendió de la camioneta y, según los posteos vecinales que difundieron las imágenes, no sufrió lesiones.

Los agresores lograron subir al auto y huyeron a toda velocidad. En los registros de las cámaras se observa que uno de ellos logró disparar durante la huida. Tras el intento de robo, el dueño de la camioneta radicó la denuncia.

A pesar de la ráfaga de disparos a corta distancia, ninguno de los delincuentes habría sido alcanzado por las detonaciones.