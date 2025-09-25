Triple crimen: una masacre cometida entre torturas por una venganza narco

Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron torturadas antes de ser asesinadas en el contexto de una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes peruanos porque, supuestamente, una de las jóvenes se habría quedado con un alijo de cocaína. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el fondo de una casa situada en Florencio Varela. Las víctimas fueron descuartizadas para esconder sus restos.

Anoche, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza realizaron allanamientos en la villa Zavaleta con el objetivo de apresar a los narcos peruanos que habrían concretado el triple homicidio. Los funcionarios bonaerenses habían señalado algunas horas antes la responsabilidad de un clan con base de operaciones en la villa 1-11-14. Así lo marcó el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso (de lo que se informa por separado).

Según fuentes oficiales, a Lara, la más joven de las víctimas con 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello. Sobre ella, los asesinos aplicaron la mayor saña.

A Brenda, de 20 años, le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.

En tanto que Morena, también de 20 años, fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla.

La venganza narco como supuesto móvil de la masacre fue revelada a la policía por una de las dos mujeres arrestadas por el triple crimen. Cuando los efectivos de la DDI de La Matanza, irrumpieron en el hotel alojamiento de Florencio Varela, esa sospechosa admitió ante los uniformados que las tres jóvenes fueron asesinadas en su casa, situada en Jachal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Si bien dijo que no participó en el triple homicidio, señaló a un narco peruano y a su banda como autores de la masacre.

Aunque se trató de dichos expresados por la imputada ante los policías que la detuvieron –que todavía no constan en el expediente–, los responsables de la investigación tomaron dicha manifestación como un indicio que avalaría la hipótesis de la venganza narco como móvil del triple crimen.

En tanto que, otra versión sobre el móvil de la masacre y que surgió entre los allegados a las víctimas, indicaba que una de las jóvenes se habría apoderado de un kilo cocaína y US$70.000 del mencionado narco peruano.

Luego de revisar las livideces, la fauna cadavérica y las temperaturas corporales, los forenses concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos. Esto significa que, Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre entre las 3 y las 6, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.

Ayer, durante la mañana, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense habían confirmado que los tres cuerpos hallados en una casa de Florencio Varela correspondían a las jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando se subieron a un vehículo.

Luego de que se confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela eran de Brenda, Morena y Lara, aumentó la tensión en la rotonda de La Tablada donde los familiares de las víctimas se concentraron para reclamar por las capturas de los responsables del triple homicidio y cortaron el tránsito.

Durante la protesta, balearon el frente de la casa de la hermana mayor de Lara, situada a seis cuadras de la rotonda.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusarme a mí de haber entregado a mi hermana. H... d. p..., me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Yo también perdí a mi hermana”, expresó Agustina, la hermana mayor de Lara, en su perfil de la red social Instagram.

Desde Nueva York, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió al triple homicidio y responsabilizó a una banda de narcos peruanos que tiene como base de operaciones el barrio 1-11-14, en el Bajo Flores porteño y en la villa Zavaleta.

“Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verri. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA”, expresó Kicillof.

Los tres cadáveres fueron encontrados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

“Los cuerpos estaban descuartizados”, dijo una fuente de la investigación a LA NACION. Y agregó que las familias ya fueron notificadas de la identificación de los cadáveres.

Hasta el momento hay cuatro sospechosos detenidos. La principal hipótesis indica que el hecho estaría vinculado a una venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo. Como se consignó, anoche la policía bonaerense realizaba allanamientos en la villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, en procura de dar con los autores del triple crimen.

El celular, una de las claves

Una camioneta con la patente adulterada y el registro del celular de una de las jóvenes desaparecidas fueron las primeras pistas en la búsqueda de Morena, Brenda, ambas de 20 años, y Lara, de 15, que fueron vistas por última vez el viernes pasado a las 21.30, cuando abordaban el mencionado vehículo en una estación de servicio situada en la rotonda de La Tablada. Las cámaras de seguridad registraron ese movimiento de las jóvenes.

En las últimas horas, los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires apresaron a los sospechosos en Florencio Varela, cerca de la antena donde se había activado el celular de una de las tres jóvenes.

Según fuentes policiales, dos sospechosos fueron detenidos anteanoche en la esquina de Chañar y Jachal, en Florencio Varela, los otros acusados dos fueron apresados en un hotel alojamiento de la zona. El equipo de investigadores comandado por el fiscal Gastón Duplaá deberá determinar si estaban en la camioneta blanca que abordaron las tres jóvenes.

Esos sospechosos arrestados anteanoche fueron identificados, por fuentes policiales, como Maximiliano Andrés Parra, de 18 años; Daniela Ibarra, de 19; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25, y Magalí Celeste González, de 28. Los dos últimos son de nacionalidad peruana.

En las últimas horas, los funcionarios del Ministerio Público de La Matanza se abocaron a tamizar todas las pruebas y testimonios para fundar las acusaciones y describir los hechos por los que serán indagados los cuatro detenidos por los homicidios Morena, Lara y Brenda. Al mismo tiempo, aceleraron el análisis de toda información que surgió de las cámaras de seguridad y de los celulares secuestrados a los cuatro detenidos.Estos sospechosos fueron apresados en la zona en la que el viernes pasado a las 23.14, se activó el celular de Lara.

Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela.

Ante la posibilidad de que por la geolocalización del celular, las tres jóvenes pudieran estar en esa zona, los policías bonaerenses llegaron al lugar y detuvieron a dos sospechosos.

La pista de la camioneta

Con respecto al recorrido de la camioneta, los investigadores habían obtenido una imagen digitalizada de la Chevrolet Tracker blanca que abordaron las tres jóvenes.A partir de esa foto, los investigadores pudieron identificar la patente. Anteayer por la tarde, secuestraron el vehículo, pero no correspondía a la camioneta que abordaron las tres jóvenes.

Esto significa que el rodado, conducido por el hombre que habría citado a las tres jóvenes en la estación de servicio, usaba una patente adulterada. Esta había sido duplicada de otro vehículo.

Al seguir el recorrido de la camioneta blanca, los investigadores perdieron el rastro en el cruce de Crovara y General Paz.

La última imagen de las jóvenes fue registrada por la cámara de seguridad instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón. Esta circunstancia coincidió con la declaración de un testigo que afirmó que vio cuando las tres jóvenes abordaban la camioneta blanca.

Ese vehículo fue observado en las imágenes de una cámara de seguridad cuando el sábado pasado, pasadas las 4, dejaba la casa donde fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes. Ese vehículo fue quemado en un terreno baldío situado a dos cuadras de la escena del triple crimen.

Las chicas llegaron con vida a esa vivienda. Allí se produjo la masacre.