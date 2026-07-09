Un abogado chocó a un auto detenido en la Panamericana, mató a su conductora y se fue del lugar sin hacerse el test de alcoholemia

Una conductora de una aplicación de viajes murió y una pasajera resultó gravemente herida luego de un violento choque ocurrido sobre la autopista Panamericana, a la altura de San Isidro. La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho, de 31 años, domiciliada en la localidad bonaerense de Garín.

El conductor del vehículo que las impactó por detrás abandonó el lugar poco después del siniestro y quedó imputado en una causa por homicidio culposo. El hombre, un abogado identificado como Andrés Pietro Fasano, de 38 años, se habría negado a hacerse el test de alcoholemia y fue retirado del lugar por una familiar.

Luego de varios días sin información sobre su paradero, la Policía logró detenerlo este jueves cuando salía de su domicilio situado en el barrio porteño de Palermo. El imputado se encontraba lesionado, desplazándose en silla de ruedas y acompañado por su hermano y su madre, la ex jueza del Departamento Judicial San Isidro Lidia María Fasano.

El hecho ocurrió el sábado pasado cerca del kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura del shopping Unicenter, de Martínez, en la mano que va en sentido a la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con las primeras conclusiones policiales a las que tuvo acceso LA NACION, la mujer conducía un Volkswagen Polo gris oscuro mientras realizaba un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte y llevaba a una pasajera a bordo.

Un abogado chocó y mató a una conductora y se negó a hacerse el test de alcoholemia

Por causas que todavía son materia de investigación, el automóvil quedó detenido en el medio de la Panamericana con las balizas encendidas. Fue allí donde, tal como captó una cámara de video de la zona, luego de que varios coches lo esquivaran, fue embestido desde atrás por la camioneta Hyundai Creta gris que manejaba Prieto.

El impacto fue de tal magnitud que la conductora sufrió lesiones letales y murió en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia. En cambio, la pasajera resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde permanecía internada en el área de terapia intensiva. Su identidad no fue suministrada.

Más allá de la tragedia, la investigación ahora está centrada en lo ocurrido inmediatamente después del choque.

Según el informe policial incorporado a la causa, el conductor de la Hyundai Creta no se quedó en el lugar de los hechos. De acuerdo con las actuaciones, abandonó el lugar a bordo de otro vehículo conducido por una familiar, también abogada, que llegó instantes después del siniestro.

Andrés Prieto Fasano está acusado de homicidio culposo Instagram @andyprieto1

Es por eso que los investigadores intentan determinar quién fue la persona que lo sacó de la escena y en qué circunstancias se produjo esa maniobra, que, entre otras medidas, impidió que le realizaran a Prieto el test de alcoholemia y que eventualmente quedara detenido.

Mientras, los peritos de la Policía Científica realizaron los trabajos de rigor sobre la calzada para reconstruir la mecánica del accidente y establecer la velocidad de circulación del Hyundai y cualquier otro elemento que permita determinar eventuales responsabilidades.

Quién es Andrés Prieto Fasano

Prieto Fasano es abogado laboralista, profesor en la Universidad de Buenos Aires y publicista jurídico. Además, integra el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde se desempeña como director de Relaciones Institucionales.

En sus redes sociales −que cerró luego de este mortal siniestro− solía compartir imágenes junto a dirigentes políticos y referentes religiosos. Una de sus últimas publicaciones antes de dar de baja sus cuentas se refería a un viaje al Vaticano donde mantuvo un encuentro con el papa León XIV.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, Prieto Fasano aseguró mediante un comunicado que circulaba “normalmente” cuando se encontró “de manera totalmente inesperada con un vehículo que se había descompuesto y permanecía completamente detenido en el medio de la autopista”.

Una de las últimas fotos que publicó Fasano antes de dar de baja sus redes sociales fue con el Papa León XIV Instagram @andyprieto1

En ese mismo escrito, el abogado amplía: “El auto, de color negro y con vidrios polarizados, no contaba con ningún tipo de señalización que advirtiera el peligro. No había triángulos de emergencia ni ninguna otra medida preventiva que permitiera detectar con anticipación la presencia de un vehículo inmovilizado”.

Por último, apuntó contra la concesionaria de la autopista al sostener que tampoco existía “ningún tipo de advertencia previa para quienes circulábamos, ni personal asistiendo a la emergencia ni señalizando el lugar”, y remarcó la ausencia de medidas de seguridad en el lugar del hecho. “Afortunadamente hoy puedo contar lo sucedido, pero las consecuencias pudieron haber sido mucho más graves. La falta de señalización y de medidas de seguridad frente a un vehículo detenido en plena autopista puso en riesgo no solo mi vida, sino también las de muchas otras personas que circulaban por ese lugar”, agregó.

De acuerdo con el parte policial al que accedió LA NACION, entre las medidas ordenadas se encuentran los peritajes accidentológicos sobre ambos rodados, además de la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir los minutos previos al choque.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, a cargo de la fiscal Carolina Asprella, quien dispuso las primeras diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y determinar la eventual responsabilidad penal del conductor investigado.

Mientras avanzan los peritajes, la fiscalía mantiene la causa caratulada como homicidio culposo, aunque la calificación legal podría modificarse en función del resultado de las pruebas que se incorporen durante la investigación.