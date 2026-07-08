Qué se sabe del hombre que murió en Cañuelas

El martes 7 de julio, una tragedia marcó a Cañuelas durante los festejos por el triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial. Franco Daniel Depauli, de 46 años, murió tras ser alcanzado por una piedra que impactó de lleno en su cabeza. Qué se sabe al respecto y quién es el sospechoso de haber cometido el homicidio.

Qué se sabe de la muerte de Franco Depauli

Franco Daniel Depuli tenía 46 años y era oriundo de Cañuelas. En medio de un enfrentamiento mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo del seleccionado albiceleste en Estados Unidos, uno de los implicados lanzó una piedra que impactó de lleno en la cabeza del hombre.

Franco Depauli tenía 46 años y trabajaba en la fábrica de Cerámica Cañuelas (Fuente: Facebook - Franco Daniel Depauli)

De acuerdo a los familiares que asistieron a la víctima, Depauli se desmayó y quedó tendido en el suelo, por lo que de inmediato lo trasladaron al Hospital Marzetti, ante la imposibilidad de que una ambulancia pudiera ingresar al centro de la ciudad bonaerense debido a la multitud que se concentró en las calles.

Según informó Info Cañuelas, dos bandas discutieron a los golpes y se lanzaron piedras y botellas. Cuando Depauli se alejó del foco del conflicto y se dirigió a su auto, ocurrió el hecho.

Cuando llegó al hospital, la víctima fue asistida por el personal médico de guardia, quienes intentaron reanimarlo durante 50 minutos. “Ingresó sin signos vitales. Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar, pero no hubo respuesta”, dijo el director del centro de salud Hernán Carpio. El siguiente paso será someter el cuerpo a una autopsia para constatar la causa de su muerte.

Por la muerte de Depauli fue detenido un joven de 20 años

La hermana de Deapuli solo dijo al medio antes citado que el hombre no tuvo nada que ver con la riña. La piedra lo golpeó mientras estaba junto a su familia y al lado de su auto.

¿Quién es el sospechoso por la muerte de Franco Depauli?

La Policía detuvo a un sospechoso gracias a los videos que se grabaron en el momento de la pelea en la vía pública. Se trataría de Iván Nahuel Lebrero, de 20 años. Por el momento está detenido y la fiscalía local caratuló la causa como homicidio simple. Además, se indicó que el hombre tendría antecedentes por robo.

¿Quién era Franco Daniel Depauli?

El hombre que murió durante los festejos por Argentina en Cañuelas vivía en el barrio Levene, según manifestaron los vecinos en las redes sociales. Era un hombre querido y conocido por la comunidad. Trabajaba como transportista en la fábrica Cerámica Cañuelas y en diferentes oportunidades colaboró con los festejos por el Día del Niño en el Parque de la Salud, donde se disfrazaba de Michael Jackson.

Antes de su muerte, Depauli fue filmado en los festejos por la victoria de la selcción argentina

Minutos antes de que ocurriera el piedrazo, Deapuli grabó un video para las redes sociales en donde alentaba al seleccionado argentino: “¡Vamos, carajo! Nunca perdimos la fe”.

El martes a las 22.30 la Secretaría de Seguridad de Cañuelas emitió un comunicado en el que solicita a los vecinos del municipio colaborar con fotos y videos que sirvan para esclarecer el incidente, mientras se investiga el homicidio de Depauli.

Insistieron en que el material puede ser enviado por WhatsApp al 2226 51-3154 o por mail a comvisualizacionescanuelas@gmail.com. Los aportes podrán realizarse de manera anónima, garantizando la reserva de identidad de quienes remitan los archivos.