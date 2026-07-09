San Isidro: violento ataque de motochorros para llevarse un botín de $3 millones

El ataque, a plena luz del día y protagonizado por cuatro motochorros, quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes, mientras sus cómplices lo esperaban a pocos metros, rompió una de las ventanillas traseras de un auto estacionado y, después de meter medio cuerpo dentro del vehículo, revisó los asientos en busca de algo, posiblemente dinero. Como no lo encontró, abrió la puerta del conductor y continuó con la búsqueda hasta que se topó con 3 millones de pesos. Pero no era lo que esperaba. Entonces, frustrado, desistió y se subió a una de las motos que conducía otro ladrón y escaparon a toda velocidad.

Violento ataque de motochorros en San Isidro

El violento ataque de motochorros ocurrió en el barrio Calabria, de San Isidro. Si bien ocurrió el lunes 29 de junio pasado, cerca de las 16, las imágenes se viralizaron ayer a partir de una publicación del sitio de noticias 24con en su perfil de la red social X.

Fuentes policiales dijeron a LA NACION que no hubo denuncia por parte del dueño del vehículo que estaba estacionado sobre la calle Laprida.

“Se trata de una típica modalidad de los motochorros dedicados a las salideras bancarias. Seguramente siguieron al dueño del auto desde que salió de un banco o de una financiera y habrán pensado que bajó del vehículo sin el bolso o sin la mochila donde había guardado el dinero ”, explicaron las fuentes consultadas.

En el video difundido por el citado sitio de noticias se observa cómo un vecino que pasaba por el lugar salió corriendo cuando se cruzó con los motochorros.

Fuentes del municipio dijeron a LA NACION que un móvil de la Patrulla Municipal de San Isidro, tras una llamada de un vecino, se hizo presente en el lugar.

“Pero la víctima no quiso hacer la denuncia. Solo dijo que le habían sacado 3 millones de pesos del auto. Todo indica que el dueño del auto pudo haber sido ‘entregado’, es decir, que los ladrones tenían información de que en el auto había una suma importante de dinero”, dijeron las fuentes consultadas.