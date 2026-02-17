Un auto sospechoso, una persecución de 30 cuadras y el secuestro de 120 kilos de marihuana

El intento por identificar a los ocupantes de un auto que circulaba por las calles del partido bonaerense de José C. Paz derivó en una persecución por casi tres kilómetros y el secuestro de 120 kilos de mariahuana.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. Tras el secuestro del cargamento de estupefacientes fueron detenidos dos sospechosos, que quedaron a disposición de la jueza federal de San Martín Alicia Vence.

Todo comenzó en las calles Croacia y Lacroze, cuando personal de la comisaría 3a. de José C. Paz de la Policía de la Provincia de Buenos Aires quiso identificar a los ocupantes de un Ford Fiesta.

Cuando el patrullero se acercó, el conductor del vehículo aceleró y se dio a la fuga. Fue en ese momento que se inició una persecución.

Al llegar al cruce de Puerto Príncipe y Mansilla, el conductor del Ford Fiesta descendió del vehículo y, con un arma de fuego en sus manos, ingresó en un depósito.

Los uniformados irrumpieron en el inmueble y detuvieron al hombre armado y a un acompañante. En el depósito había seis bultos encintados que en su interior tenían 161 ladrillos de marihuana. El peso de la droga secuestrada llegó a los 120 kilos, informaron fuentes oficiales.

Los informantes señalaron que el conductor del Ford Fiesta, de 42 años, al que se le secuestró una pistola calibre 25, había estado detenido 2013 en la cárcel de Sierra Chica, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por estar imputado en una causa donde se investigó un homicidio ocurrido en José C. Paz.