Un cadete de la Policía de Chubut está en terapia intensiva: la Justicia investiga qué le pasó y abren un sumario interno

Un cadete de 21 años de la Escuela de Policía de Chubut permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Subzonal Santa Teresita de Rawson, luego de sufrir un sangrado hepático cuyas circunstancias todavía no fueron esclarecidas. La Fiscalía local intervino de oficio y lleva adelante una investigación para determinar qué ocurrió y cómo se produjo el cuadro que derivó en la internación del joven.

Según consignó ADNSUR, el cadete fue identificado como Aarón Rosales, quien cursa el primer año de formación. El joven fue trasladado al centro de salud de Rawson luego de presentar un sangrado interno en la zona del hígado y, debido a la gravedad de su estado, quedó internado en terapia intensiva.

Un cadete de 21 años de la Escuela de Policía de Chubut permanece internado en la unidad de terapia intensiva

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio local, Rosales permanece con pronóstico reservado y es sometido a controles permanentes por parte de los profesionales de la salud. Uno de los principales factores que se evalúan es la evolución del sangrado interno y la posibilidad de que continúe, situación que podría requerir una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Por el momento, no se pudo establecer con precisión qué provocó la lesión hepática. La falta de certezas sobre las circunstancias en las que el cadete sufrió el cuadro llevó a que la Fiscalía tomara intervención de oficio, con el objetivo de reconstruir lo sucedido y determinar si existió algún tipo de hecho que deba ser investigado.

El cadete fue identificado como Aarón Rosales, quien cursa el primer año de formación

En ese marco, la Justicia trabaja en conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional, que participan de las primeras medidas destinadas a establecer las circunstancias del episodio. La investigación apunta a determinar dónde, cuándo y de qué manera Rosales sufrió las lesiones que posteriormente derivaron en su internación.

En paralelo, la Policía del Chubut lleva adelante actuaciones internas para establecer qué ocurrió dentro del ámbito de formación y verificar si existen elementos que permitan aportar información relevante a la investigación judicial. También se dispuso una consigna en el lugar, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Rosales, cuyo pronóstico es reservado, fue admitido en Hospital Subzonal Santa Teresita de Rawson tras padecer un sangrado hepático

Hasta el momento, la fuerza provincial no brindó información oficial sobre el episodio ni explicó en qué circunstancias el cadete sufrió el sangrado hepático. Tampoco trascendieron públicamente detalles que permitan determinar si se trató de un accidente, una lesión provocada por terceros o alguna otra situación médica.