Un candidato a concejal fue imputado por acosar a una adolescente en redes sociales

Un candidato para concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido de Escobar quedó imputado del delito de grooming, es decir, la acción intencional de un adulto para acosar sexualmente a un chico o a un adolescente mediante el uso de Internet. La víctima fue una adolescente de 14 años.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Se trata de Sergio Álvarez, asesor del bloque de LLA en el Concejo Deliberante de Escobar e integrante de la lista que encabeza Eduardo Gianfrancesco.

La investigación, a cargo del fiscal del Departamento Judicial Zárate-Campana Alejandro Irigoyen, comenzó con la denuncia de la madre de la víctima. La mujer encontró mensajes que había recibido su hija en redes sociales como Tik-Tok

“Obvio que sos hermosa, me encantan tus rulos. Lástima que estoy viejo, si tuviera tu edad no dudaría de hacer lo imposible para conquistarte”, fue uno de los mensajes que leyó la madre de la adolescente.

En otro chat, cuando la adolescente le dijo a que tenía 14 años, el sospechoso escribió: “Pensé que tenías más, por tu forma de ser. Sos muy señorita. Bueno, te dejo tranquila, cuidate”.

Con el avance de la investigación, se ordenó allanar la casa de Álvarez, situada en Maquinista Savio, en Escobar.

“En el procedimiento se secuestró el teléfono celular del imputado, que sería el dispositivo electrónico para enviar los mensajeas a la víctima”, dijeron fuentes judiciales.

Los voceros consultados también dijeron que la Justicia dispuso medidas de protección para la víctima y su madre.

Tras el allanamiento, los representantes de LLA en Escobar difundieron un comunicado donde informaron que Álvarez presentó la renuncia “a la candidatura a concejal por motivos estrictamente personales”.

Y agregaron: “Acompañamos y respetamos plenamente esta decisión, entendiendo que responde a lo mejor para su presente y su futuro. Reconocemos el compromiso, la entrega y el trabajo sostenido que Sergio ha brindado en todo este tiempo, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro proyecto político”.

Para finalizar dijeron: “La Libertad Avanza continuará adelante con el mismo ímpetu y convicción, llevando a cada vecino nuestras propuestas y reafirmando el compromiso de construir un Escobar con más libertad, menos impuestos y más trabajo”.