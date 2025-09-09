Un conductor alcoholizado chocó contra un surtidor y generó pánico en la madrugada

Durante la madrugada del sábado, en pleno centro de la localidad balnearia de San Bernardo, cerca de las cuatro de la madrugada, una camioneta Ford Ranger roja conducida por un hombre de nacionalidad paraguaya se desvió en la intersección de la avenida Tucumán y Strobel y terminó incrustada contra el surtidor de una estación de servicio.

Se estrelló contra el surtidor

De acuerdo con lo informado por el canal A24, el conductor manejaba alcoholizado, aunque hasta el momento no trascendieron los resultados exactos del test de alcoholemia. Dentro del vehículo viajaban otras dos personas que, pese al impacto, resultaron ilesas.

El golpe fue tan fuerte que destrozó por completo el frente del surtidor y dejó al vehículo con serios daños en su carrocería. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni víctimas fatales. Solo hubo pérdidas materiales.

El conductor, de nacionalidad paraguaya, circulaba a alta velocidad.

La reacción del personal de la estación fue clave: cortaron rápidamente el suministro de combustible para evitar el riesgo de explosión e incendio. En pocos minutos, llegaron los equipos de emergencia. Bomberos Voluntarios de San Bernardo, Defensa Civil, personal de Protección Comunitaria, ambulancias municipales y efectivos de la Policía acudieron al lugar para asegurar la zona y limpiar los restos del accidente.

La magnitud del operativo respondió a la necesidad de prevenir cualquier chispa que pudiera desatar un desastre mayor. Los bomberos trabajaron sobre el surtidor afectado y retiraron los restos de la estructura dañada, mientras que agentes de tránsito cortaron preventivamente la circulación en las calles adyacentes.

El episodio no terminó allí. Según imágenes difundidas por el mismo canal, el propietario de la estación de servicio llegó al lugar tras ser notificado por sus empleados y se enfrentó cara a cara con el conductor. “Te voy a matar”, se escucha en el video, mientras otras personas presentes intentaban alejarlo de la escena.



