Un conductor de combi persiguió a una mujer por cuadras, la insultó, la amenazó y le tiró un vaso de café por la ventanilla

Una mujer que circulaba con su auto por la avenida Belgrano, en Rosario, con su hija de cinco años en el asiento de atrás, fue agredida por otro conductor que la persiguió, le tiró un vaso de café por la ventanilla y amenazó con chocarla.

Luego del hecho, ocurrido ayer cerca de las 11.30 de la mañana a metros del Monumento a la Bandera, la mujer, de nombre Rocío, lo denunció en la comisaría más cercana y brindó detalles de la patente del vehículo que que manejaba el hombre, una combi.

“Iba por Belgrano desde el lado sur antes de llegar al Monumento, circulaba por mi carril, y esta persona tenía a un ciclista delante”, relató Rocío al medio El Tres. “En lugar de poner el guiño, decide encerrarme y yo, a modo de advertencia, le toco bocina. Él se da cuenta, amaga con volver a su lugar, pero se enoja y agarra el carril que va a contramano y se pone a la par mía, en el carril de contramano, y me empieza a insultar, que por qué yo no vi la bicicleta”, explicó.

Tras ello Rocío agregó: “Pero la bicicleta estaba en su carril, no en el mío. Quien debía frenar o poner un guiño era él. Yo tenía autos que me venían de frente, o lo chocaba a él o chocaba de frente con otro”.

Luego, dijo que además de gritarle, comenzó a tirarle todo tipo de objetos. “Me tiró con un vaso de café”, dijo. Fue entonces que decidió filmarlo con el celular, “para tener pruebas de lo que hizo”, aseguró.

Horás más tarde, en comunicación con TN, Rocío detalló que temió por la seguridad de su hija. “Yo manejaba con mi nena, que estaba sentada atrás en su sillita, pero se desabrochó y se paró cuando el hombre empieza a tirarme cosas, por eso yo le digo que se vuelva a sentar. Tenía miedo que le pasara algo”, expresó.

Tras las agresiones, Rocío contó que decidió estacionar esperando que el hombre se fuera. “Pero cuando paré, se puso a la par mía de nuevo para seguir insultándome. “Te voy a chocar´, me gritaba. Yo tenía miedo de que se bajara y me golpeara. Subí los vidrios pero no se iba”, dijo preocupada.

La situación terminó cuando otro automovilista le dijo al hombre que dejara de hostigarla.

“Mi nena todavía está preocupada, me pregunta por qué ese hombre nos tiró cosas y nos gritó. No me quiere dejar sola. Tiene miedo. Yo lo denuncié porque no quiero que nadie sufra agresiones por parte de este hombre. Para peor se nota que lleva pasajeros, es un peligro, alguien así no debería conducir”, cerró la mujer.