Un conductor murió luego de chocar contra un camión en una ruta santafesina

A primera hora de este jueves, un automovilista murió en una ruta santafesina luego de que el rodado que conducía chocara violentamente contra un camión. Los vehículos circulaban en el mismo sentido, pero, por causas que se investigan, colisionaron entre sí.

El hecho ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada en la avenida Circunvalación Oeste de Santa Fe, a la altura del denominado Complejo Ambiental, informó el diario local El Litoral. En ese punto, colisionaron un Chevrolet Agile y un rodado de mayor porte. Las primeras hipótesis de los investigadores indicaban que uno de los vehículos involucrados habría realizado una mala maniobra.

Accidente fatal en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe Gentileza El Litoral

Por el hecho, que provocó que ambos rodados quedaran a un costado de la calzada pavimentada, murió en el lugar el conductor del Agile. También hubo dos personas heridas: una mujer que viajaba como acompañante en el automóvil y el chofer del camión involucrado. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Cullen, donde permanecían bajo observación médica.

El tránsito en la zona estuvo afectado mientras los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para remover los restos de los vehículos y realizar las pericias correspondientes. “Respetar indicaciones de la Guardia provincial, de ser posible, evitar la zona”, indica el comunicado de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Motociclista fallecido

Un motociclista de 26 años murió este jueves tras chocar contra un camión en la intersección de la autopista Perito Moreno y avenida General Paz. El accidente ocurrió en la subida del Acceso Oeste, sentido a provincia de Buenos Aires.

Personal del SAME concurrió de emergencia al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante una hora al conductor del rodado de menor porte, hasta que se constató el deceso.