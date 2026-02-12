LA NACION

Mar del Plata: arrojó una colilla de cigarrillo encendida y provocó un incendio en el balcón de un vecino

Al darse cuenta de lo que había provocado tras su accionar, y luego de pedir ayuda a la Policía y Bomberos de la ciudad, el hombre comenzó a arrojar agua desde el piso superior para intentar sofocar las llamas

Los bomberos de Mar del Plata controlaron el miércoles por la tarde un incendio en un departamento del centro de la ciudad que se habría originado luego de que un vecino arrojara una colilla de cigarrillo encendida desde un piso superior.

El hecho ocurrió en avenida Luro al 2400, entre Santa Fe y Santiago del Estero. Según informó el portal local 0223, un vecino tiró una colilla encendida que cayó en el balcón de un departamento del tercer piso, donde había objetos inflamables.

Al advertir lo ocurrido, el hombre dio aviso a la Policía y a los bomberos e intentó apagar las llamas arrojando agua desde arriba. Dos dotaciones acudieron al lugar y lograron contener el fuego antes de que se propagara al interior de la vivienda o a otras unidades del edificio.

La única persona asistida por el hecho fue el encargado del edificio, quien habría sido afectado levemente por la inhalación de humo tras intentar colaborar en las tareas iniciales para contener el foco ígneo.

En Río Gallegos

En diciembre pasado, un cúmulo de residuos comenzó a prenderse fuego en una calle céntrica de la ciudad santacruceña de Río Gallegos. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego se desarrollaba sobre desechos depositados en la vía pública y, tras las tareas de inspección, se determinó que la causa había sido accidental.

Según los indicios recabados, agregó el diario local Tiempo Sur, las llamas comenzaron cuando una colilla de cigarrillo mal apagada tomó contacto con materiales combustibles que había entre los residuos. Este tipo de incidentes son riesgosos, sobre todo en zonas ventosas, porque se pueden desplazar las brasas hacia vehículos estacionados.

