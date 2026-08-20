Un delincuente destrozó el blindex de una conocida hamburguesería, robó mercadería y defecó en el local

Un delincuente fue detenido en La Plata luego de haber destrozado la entrada de un local de la cadena Mostaza, robar mercadería y defecar en el interior del comercio.

El hecho ocurrió en la sucursal ubicada en la intersección de las calles 12 y 56, una zona que viene siendo escenario de crecientes reclamos vecinales por la falta de seguridad nocturna.

El local del robo en el centro de La Plata

Según las reconstrucciones preliminares citadas por el diario local El Día, el atacante rompió el blindex de la entrada principal para acceder al local. Pero, tras obviar la caja registradora, se llevó dos packs de gaseosas y de queso.

Asimismo, defecó en las instalaciones del lugar. La escena horrorizó e indignó a los empleados al comenzar la jornada laboral.

Debido al operativo, por la mañana de este jueves continuaban las tareas de seguridad y de reparación de las vidrieras del local tras los daños generados por el robo.

La causa

La Policía detuvo al sospechoso de 43 años a una cuadra del local.

El hombre llevaba una caja con cinco paquetes de queso cheddar, tres de provolone, varias porciones de queso tybo, lomito cocido y una botella de Coca-Cola de 500 mililitros. La mercadería fue incautada y el implicado quedó tras las rejas.

La policía incautó varios packs de queso

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 y el Juzgado de Garantías N°2 intervinieron en la causa, que quedó caratulada como “robo, daños y resistencia a la autoridad”.

El episodio, que combinó robo con vandalismo y ocurrió en el centro comercial platense, a pocas cuadras de Plaza Moreno, generó preocupación entre los comerciantes de la zona, que vienen reclamando por la inseguridad en el distrito.

Otros casos

La semana pasada se había registrado otro violento robo en una farmacia de la ciudad donde los delincuentes simularon ser clientes, esperaron su turno y luego agredieron a las empleadas que los habían atendido.

El episodio ocurrió en un local ubicado sobre Camino General Belgrano, esquina 504, en Gonnet. El robo generó alarma entre los vecinos, al tratarse de un establecimiento ubicado en una zona muy transitada. Está a solo tres cuadras del parque de la República de los Niños, espacio gratuito y abierto todos los días con actividades para las infancias.