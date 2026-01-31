Un delito que no da tregua: en la Argentina se roba un vehículo cada seis minutos

Milcíades Torres Oviedo tenía 63 años y trabajaba como carpintero. Anteayer, a las 19.30, circulaba en su moto por la localidad de Gregorio Laferrere, en el partido de La Matanza, cuando fue interceptado por cuatro motochorros que, a punta de pistola, le exigieron que entregara su vehículo. Fue asesinado a sangre fría.

Ese sangriento robo no es un hecho aislado, forma parte de un cotidiano riesgo que pone a vecinos frente a pistolas y revólveres, especialmente en el caso de la sustracción de vehículos, cuya estadística marca que siete de cada diez hechos son cometidos a mano armada.

En ese aspecto, se puede resaltar la magnitud del peligro cotidiano: cada seis minutos en algún lugar del país se roba un vehículo.

Según las cifras oficiales, en la Argentina hubo 94.500 robos de vehículos en un año. Ese dato indicó que por día se sustrajeron 260 vehículos en todo el país. Se trata de uno de los delitos que más crecieron en nuestro país en los últimos cinco años. Si bien se evidenció una disminución en los últimos meses, en línea con una baja generalizada del delito que muestran las estadísticas gubernamentales, desde 2021 a la actualidad la cantidad de robos de vehículos aumentó en forma global 54 por ciento, según el estudio realizado por el organismo oficial que ejerce la superintendencia de seguros en el país.

Alrededor de siete de cada diez robos fueron concretados mediante la aplicación de la violencia por parte de los delincuentes, concluyó el análisis realizado por una de las empresas que concentra una parte importante del servicio de monitoreo satelital de los vehículos asegurados. Esto significa que los niveles de violencia se mantuvieron constantes con respecto al año anterior.

El carpintero Milcíades Torres Oviedo, de nacionalidad paraguaya y 63 años, fue una de las víctimas de la violencia aplicada por los delincuentes para robar los vehículos. Unos días antes, un policía porteño había sido herido de gravedad cuando motochorros le dispararon para robar la moto en la que circulaban por Morón ese oficial y una cadeta. Es importante el peso del robo de motos en las estadísticas del delito.

El estudio oficial indicó que de los 94.500 vehículos robados, el 55 por ciento fueron automóviles y camionetas. Mientras que el 44 por ciento de las denuncias fueron por robos de motos. Las estadísticas revelaron que los robos de motos constituyeron la modalidad delictiva que más aumentó en los últimos cinco años en el territorio nacional. Mientras que desde junio de 2020 a junio de 2021 se denunciaron 17.800 robos de motos, en el período de junio de 2024 a junio de 2025 hubo 41.600 casos.

El relevamiento oficial incluyó los hechos en los que los propietarios de los vehículos denunciaron los robos ante las autoridades porque necesitaban del documento público para lograr la reposición del bien sustraído.

El estudio oficial indicó también que el 67 por ciento de los robos fueron denunciados en territorio bonaerense.

Un carpintero de 63 años fue asesinado en La Matanza Gentileza

Además, la estadística puso al descubierto una caída en la cantidad de reclamos por robos presentados ante las aseguradoras. Entre junio de 2023 y 2024 se denunciaron 108.000 robos de vehículos en la Argentina. Mientras que entre junio de 2024 y 2025 hubo 13.500 hechos menos.

Esa disminución en la cantidad de denuncias de robos de vehículos no fue provocada por la aplicación de políticas de seguridad por parte del Estado para combatir ese delito. Según los análisis realizados por los especialistas en seguros de automotor, la caída en las cifras de los robos obedeció a un factor económico.

“Después de varios años con fronteras cerradas a las importaciones de repuestos, la apertura económica registrada en los últimos doce meses posibilitó que se pudieran conseguir repuestos para los vehículos. Esto ratificó que buena parte de los robos de automóviles y motos se concretaban para reponer piezas en otros vehículos. La posibilidad de conseguir repuestos redujo la cantidad de robos”, explicó un analista con experiencia en el sector automotor.

La pérdida de mercado para los ladrones de vehículos en los desarmaderos por la apertura de las importaciones de repuestos arrastró la caída en los robos de automóviles y motos. Esta merma también estuvo reflejada en las denuncias por robos parciales, que pasaron de 408.000, en 2023, a 280.000 casos ocurridos en el segundo semestre de 2024 y los primeros seis meses de 2025.

El momento de mayores denuncias de robos parciales llegó cuando los delincuentes advirtieron que resultaba más redituable robar ruedas debido a que no había neumáticos en el mercado. Fue una época en la que los contrabandistas también traficaban neumáticos desde Uruguay y Paraguay.

Como se consignó, entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025 se denunciaron 94.500 robos de vehículos en todo el país. De esos rodados, 48.500 fueron automóviles y 41.600, motos. El resto se reparte entre camionetas, camiones, taxis y 112 máquinas rurales.

Tres violentos robos de autos y camionetas en La Matanza

Con respecto a dónde terminan los automóviles que se roban, existen varios circuitos y destinos. Hay bandas que roban vehículos en el área metropolitana y, mediante paseros, los llevan a la frontera con Paraguay o Bolivia donde los cambian por marihuana o cocaína.

Otros grupos delictivos se apoderan de los automóviles y los llevan a un playón de estacionamiento, donde los dejan hasta comprobar que la empresa de geolocalización satelital mandó al recuperador. Esta maniobra es conocida en el ambiente del hampa como “enfriar un auto”.

Después los llevan a un desarmadero o a la frontera. La celeridad con la que se realice esta maniobra resulta clave porque, además, los asaltantes corren contra el tiempo que la policía demora en cargar el pedido de secuestro activo del vehículo en el sistema.

Aunque los desarmaderos dejaron de funcionar a la vista y se hicieron invisibles desde que en 2004, en una política de Estado aplicada por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, y el secretario de Seguridad de la Nación, Norberto Quantín, les declararon la guerra a los ladrones de autos; en los últimos años la actividad se desarrolló con mayor sigilo, pero siguió con ofertas en redes sociales.

Uno de los tres violentos robos de autos y camionetas en La Matanza

Otro circuito de los robos de autos tuvo su explosión en los últimos años. En el mundo delictivo se lo conoce como “ir de bondi”. En esta modalidad, los asaltantes cambian de auto como de colectivos.

Se trata de robar la mayor cantidad de automóviles en un raid delictivo que se sabe cuándo comienza y que termina cuando eligieron el vehículo al que le pudieron sacar la mayor cantidad de autopartes posibles. La villa San Petersburgo, en La Matanza, se transformó en un lugar donde los vehículos robados terminan canibalizados. Lugares como este se multiplican en el conurbano.

El descenso en la cantidad de robos de vehículos se concretó especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde hubo 63.000 hechos, a diferencia de los 72.000 casos denunciados el año anterior.

El comercio ilegal de autopartes, uno de los ejes del robo de vehículos

Mientras que en territorio porteño entre junio de 2024 y 2025 se denunciaron 10.900 robos de vehículos, 2300 menos que entre junio de 2024 y 2023.

En este caso hubo una decisión del gobierno porteño de instalar 832 arcos lectores de patentes en la avenida General Paz, en las autopistas y en 74 puntos de acceso de la ciudad. Estos dispositivos permitieron recuperar una importante cantidad de vehículos robados. También fueron apresados delincuentes que circulaban a bordo de automóviles o motos con pedidos de secuestro. Según fuentes del gobierno porteño, la medida que habilitó la creación de la División Anillo Digital permitió bajar los robos de vehículos.

En el conurbano, la situación es completamente diferente, con orfandad de controles y solo cuatro municipios dotados de lectores de patentes.