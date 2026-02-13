Un playero fue herido de gravedad en un violento robo en una estación de servicio del conurbano

Un empleado de una estación de servicio resultó herido de gravedad en Lanús al recibir un disparo en el tórax durante el robo de una moto, cuyo conductor se había detenido a cargar combustible y fue sorprendido por dos ladrones que cubrieron su fuga a los tiros.

El hecho ocurrió cerca de las 21 del jueves, de acuerdo al registro de las cámaras de vigilancia, cuando dos delincuentes atacaron a un motociclista en la estación de la empresa Shell situada en el cruce de la avenida Remedios de Escalada y Perón.

Las cámaras de seguridad captaron el robo de la moto en la estación de servicio y la balacera que causó dos heridos

A punta de pistola, los delincuentes sustrajeron una moto Kawasaki modelo 700 negra y se dieron a la fuga, no sin antes efectuar varios disparos. El motociclista intentó luchar con los dos agresores, pero tuvo que escapar cuando uno de esos delincuentes lo amenazó con un arma de fuego. En ese momento, varios empleados de la estación de servicio y del local de comida rápida que está integrado en el sector de venta de combustible.

El violento robo dejó dos heridos de arma de fuego que fueron trasladados de urgencia al Hospital Evita. Uno de ellos, el motociclista, fue atendido por dos heridas en el omóplato, pero fuentes de la investigación aseguraron a LA NACION que se encuentra fuera de peligro, mientras que el playero que recibió el impactó en el tórax está internado en grave estado.

A partir de la reconstrucción realizada por peritos de la policía científica, los ladrones habrían efectuado dos disparos contra el motociclista durante el forcejeo para arrebatarle la moto. Uno de los proyectiles traspasó el omóplato de la víctima y habría impactado luego en el pecho del empleado de la estación de servicio.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para atrapar a los delincuentes. Esos atacantes no fueron por el momento detenidos, pero la moto fue recuperada poco después, ya que fue abandonada por los ladrones a 20 cuadras del lugar del asalto.

Tomó intervención en la causa la UFI N° 7 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano, y se montó un operativo para dar con los sospechosos, que hasta el momento permanecen prófugos.