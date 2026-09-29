Un funcionario libertario, que votó a favor de la Ley de Alcohol Cero, dio positivo en un control y se fugó

Un funcionario del gobierno nacional que había votado a favor de la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires dio positivo en un test de alcoholemia durante un control y luego se dio a la fuga.

Se trata de Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR) y concejal de La Libertad Avanza en La Plata, quien fue frenado por dos agentes en un operativo de prevención y fiscalización vial del Ministerio de Transporte bonaerense en Pinamar el pasado fin de semana.

Allan circulaba junto a su esposa en un Toyota Yaris en el kilómetro 393 de la ruta provincial 11 cuando fue solicitado para realizar el test. Una de las agentes presentes le pidió que estacione el vehículo al costado del camino y que descendiera del auto.

Juan Pablo Allan Facebook

Al bajar, se lo sometió a la prueba por alcoholímetro, donde el resultado arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. “Recuerde que en provincia de Buenos Aires la tolerancia con alcohol es cero”, le recordó la agente.

Fue entonces cuando le solicitaron la licencia de conducir física, cuya portación es obligatoria al manejar. Sin embargo, Allan aseguró que no la llevaba consigo. Ante esa respuesta, la agente le recordó que la normativa exige presentar el documento, pero el funcionario retrucó: “No es cierto, pero no vamos a discutir”.

Luego, los agentes le realizaron el test de alcoholemia a su esposa. “Hacémelo, tengo cero”, anticipó la mujer. El resultado confirmó que no tenía alcohol en sangre, por lo que quedó habilitada para conducir. Fue entonces cuando explicó que ambos sabían que Allan había consumido alcohol y que la idea original era que ella manejara, pero le dolía la panza. “Estábamos yendo al hospital”, agregó Allan.

Un funcionario que votó a favor de la Ley de Alcohol Cero dio positivo en un control y se fugó

La mujer fue designada por las agentes para conducir el vehículo. Sin embargo, mientras avanzaban con las actuaciones finales, la pareja se subió al vehículo y se dio a la fuga. “¡Se fueron!“, gritó una de las agentes en el video filmado con una cámara corporal, que registró toda la secuencia.

El matrimonio dejó la documentación en manos de las agentes -la licencia de conducir física de la mujer- y se retiraron. Por ello, fueron inhabilitados preventivamente y podrían recibir una sanción de entre tres y seis meses sin poder conducir, según lo que determine la jueza interviniente.

Allan fue senador provincial por La Plata entre 2015 y 2023. En 2022, cuando se trató el proyecto de Alcohol Cero al volante en el Senado, el senador integraba el bloque de Juntos por el Cambio y fue uno de los que votó a favor de la iniciativa.

Allan junto a Patricia Bullrich cuando era precandidato a intendente de La Plata en 2023 Instagram

En diálogo con el medio local 0221, el concejal libertario reconoció la infracción y repitió la argumentación de su esposa. “Manejé porque mi esposa estaba descompuesta. Una sola copa había tomado y me dio 0,25, y ahora es cero tolerancia. Antes era 0,50”, señaló.

Luego, desmintió la versión del Ministerio de Transporte bonaerense y sostuvo que no le retuvieron su licencia de conducir y que solo recibió una multa, que abonó tras la infracción.