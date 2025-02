Un grupo de mujeres sedujo y desvalijó a un turista francés en Palermo

Un turista francés denunció que, tras conocer a tres mujeres en la zona de Plaza Serrano, en el barrio porteño de Palermo, e invitarlas a su departamento, se despertó sin sus pertenencias. “En su casa bebieron y luego confirmó ya no recordar nada más”, indicaron a LA NACION fuentes con acceso a la invesitgación. Al recobrar la conciencia, varias horas más tarde, el hombre notó que se habían llevado un parlante, un celular, una computadora, una billetera con efectivo y tarjetas de débito y crédito.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada del viernes, en el quinto piso de un departamento ubicado en Gascón al 1000, en Almagro. La víctima, identificada como Robin Mathis Pourcet Diffembach, se acercó el sábado por la noche a una dependecia policial para realizar la denuncia. Contó que tras invitar a las tres mujeres al departamento que alquilaba de forma temporal perdió el conocimiento y despertó más de 12 horas después. Entonces notó que había sido asaltadado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, en manos del fiscal Marcelo Solimine, quien ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales 5 (DIC5) de la Policía de la Ciudad.

Marcela Contrera, vecina del edificio que auxilió al joven de 24 años cuando se despertó, repasó: “Este chico viene con estas tres mujeres en la madrugada del viernes, a las 5 de la mañana”. Precisó también que, gracias a las cámaras de seguridad, se constató que ingresaron otras dos personas más al edificio luego de que las mujeres, que habían ingresado con el joven, les dieran acceso al lugar.

“Robin se despierta alrededor de las 21 del sábado, totalmente desconcertado, fuera de tiempo y espacio, y se da cuenta de que lo habían desvalijado. Le sacaron pasaporte, DNI, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, computadora, celular”, enumeró y reforzó, en diálogo con Radio Mitre: “Una valija llena de cosas se llevaron”.

En esa misma línea, la mujer afirmó: “Este chico estaba totalmente drogado, porque el estado de sumisión que tenía le duró más de 24 horas. Él no tiene idea qué tomó, evidentemente le han puesto algo en la bebida”. Asimismo, dijo que el turista fue atendido en un hospital porque no lograba sentirse bien y tenía molestias estomacales. “No está un estado óptimo. Vino a mi casa a pedirme ayuda porque estaba desprovisto de todo. No tenía absolutamente nada”, concluyó.

Un caso similar

Meses atrás, otro turista extranjero también fue asaltado por dos mujeres que aparentemente lo sedujeron para que las llevara a su departamento en el barrio porteño de Palermo Hollywood, donde lo drogaron y le robaron objetos de valor.

En ese caso, la víctima no hizo la denuncia, por lo que la Justicia y la policía actuaron de oficio tras la difusión de un video de una cámara de seguridad en la que se observaba el momento en el que el hombre y las dos mujeres ingresaban durante la madrugada a un edificio de la calle Guatemala al 5800 y, casi tres horas después, las malhechoras salían con las pertenencias del turista.

Según pudo saber este medio, la víctima era un turista que estaba de vacaciones en el país y había alquilado un departamento en ese edificio a través de una plataforma de contratos temporario.

