Un hombre fue detenido por amenazar de muerte a Milei en redes sociales: “Plata o plomo”

Un hombre fue detenido en las últimas horas en su domicilio de Quilmes luego de amenazar de muerte al presidente Javier Milei en las redes sociales. “Plata o plomo”, había expresado el sospechoso en un video.

El arresto fue confirmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que durante el allanamiento que realizó la Policía Federal en la casa del hombre se halló un “arma de fabricación tumbera”.

La amenaza del sospechoso contra Milei

“Ahora deberá enfrentar todo el peso de la ley y el orden. Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan”, manifestó la funcionaria en X.

El sospechoso se presentaba en las redes como “el sicario de los kirchneristas”. Luego de publicar un video en TikTok, la Policía Federal realizó una investigación que involucró “análisis digital y ciberpatrullaje”.

Gracias al rastreo, se logró localizar el domicilio de hombre en Quilmes. En ese contexto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N°13 de Pablo Lemos, autorizó el allanamiento.

El mensaje de Monteoliva Redes

Durante el operativo, los agentes encontraron al hombre de 38 años y lo detuvieron, además de secuestrar “elementos de interés para la causa”, según informó la Policía Federal.

Entre los artículos, los agentes encontraron un arma de fabricación casera, réplicas de fusiles de aire comprimido con sus respectivas municiones, un teléfono, auriculares y el gabinete de una computadora.

La amenaza

La investigación comenzó a causa de un video que publicó el sospechoso de aproximadamente dos minutos, donde se reconoció como una persona “muy peligrosa” y amenazó al Presidente.

“Bueno, lo primero que quiero decirle que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa, con mucho poder político. Puedo mandar a matar a muchas personas. Javier Milei, te quiero matar. ¿Sabes por qué te quiero matar? Porque mi gente no te quiere. Javier Milei, quiero que me cumplas", expresó al inicio del video.

El hombre fue detenido por la Policía Federal Policía Federal

“¿Tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno, entonces me vas a tener que hacer caso a mí. ¿Sabes quién soy yo? El general de la mafia. Bájate como presidente. Mayra Mendoza, presidenta. Javier Milei, cumplime", agregó, con mención a la intendenta de Quilmes.

A su vez, se describió como una persona que nació “maldita” y se calificó como “bueno con los buenos” y “malo con los malos”: “Y si mi gente no te quiere, yo tampoco te quiero. Javier Milei, plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia”.

Así detuvieron al sospechoso

“Mayra, no tengas miedo. Nadie te va a hacer nada. Sos presidenta, Mayra. Villa El Monte presente. Javier Milei, tengo sicario de mi lado. Toda la vida tuve sicario. Gente que mata porque le gusta matar. Javier Milei, es mi último video para vos. Bájate como presidente. Te quedan horas de vida. A vos y a tu familia”, concluyó.