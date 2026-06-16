Un hombre fue detenido tras intentar secuestrar a cuatro mujeres en Ezeiza

Un hombre fue arrestado este fin de semana tras intentar secuestrar a cuatro mujeres en una misma noche en el partido bonaerense de Ezeiza. La Policía logró identificar al sospechoso a partir del análisis de las cámaras de seguridad y secuestró el auto en el que se trasladaba.

Los ataques ocurrieron alrededor de las 4.30 de la madrugada del domingo en las inmediaciones de las calles Pravaz, Dorrego y Tucumán, en un radio de pocas cuadras cercano a la autopista Ezeiza-Cañuelas.

De acuerdo con la investigación judicial, consignada por el diario regional Zona Sur, el agresor se movía en un auto de apoyo, que manejaba otro hombre, que aún no fue identificado por las autoridades.

Una de las víctimas esperaba el colectivo para ir a trabajar a su puesto laboral en el aeropuerto, cuando el sospechoso se bajó del auto y caminó hacia la parada. La joven detalló que el atacante se encontraba “bien vestido, tenía el rostro descubierto y aparentaba ser un pasajero común” antes de abordarla de forma violenta.

“Me agarró por atrás, por el cuello, me dijo que me quedara callada y que me metiera al auto”, relató la mujer sobre el inicio de la agresión, según el medio local InfoRegión.

Tras ello el hombre, que tenía un arma de fuego, empezó a arrastrarla hacia el coche, pero un conductor frenó en el lugar para ayudar a la joven, lo que permitió que la víctima escapara.

Entonces la mujer corrió y consiguió refugio en la casa de una vecina, que abrió la puerta al escuchar los gritos de auxilio.

La policía logró detener al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad de la zona Marcelo Gómez

“No atinaron en ningún momento a robarme. Me querían meter al auto realmente”, aseguró la víctima, quien resultó ilesa pese al forcejeo. “Fue un milagro. En la calle estaba sola, no había ninguna otra persona”, agregó.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron otro ataque cometido con pocos minutos de diferencia en la intersección de Pravaz y Tucumán, a dos cuadras del primer intento de secuestro. En esa secuencia, el hombre quiso forzar a otra mujer para que subiera al vehículo, pero la víctima se tiró al piso y evitó el secuestro; sufrió la fractura de un dedo durante la resistencia.

A su vez, dos mujeres más denunciaron haber sido víctimas del mismo hombre, que estaba vestido con un sobretodo claro y capucha, en un radio de no más de tres cuadras a la redonda. Una de ellas, de 19 años, contó que el atacante pasó junto a ella, volvió para atrás y la tomó por la espalda para taparle la boca.

El fiscal Sergio Mola, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, tomó intervención en el caso y dispuso las directivas que derivaron en la captura del sospechoso. El acusado quedó incomunicado y la Justicia analiza las filmaciones para confirmar la identidad del otro partícipe en los ataques.