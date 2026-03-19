Un hombre se atrincheró en una garita y se prendió fuego en reclamo por una deuda salarial

Un hombre de 36 años se atrincheró en la garita de una empresa y se prendió fuego en reclamo por una deuda salarial. La tragedia ocurrió en la zona oeste de Rosario, Santa Fe, y el involucrado sufrió quemaduras graves.

Ocurrió el viernes pasado cerca del mediodía, en el sector de ingreso de un predio de la empresa sobre avenida Provincias Unidas al 3200. Un pulsador de alarma de la empresa se activó cuando un hombre que se había atrincherado en una garita de seguridad, con un bidón de combustible y un encendedor, detallaron desde el medio local Rosario3.

El hombre reclamaba que hace varios meses había trabajado como vigilante de seguridad de forma tercerizada para la empresa y que nunca le habían pagado el monto correspondiente. Policía, bomberos y una ambulancia se presentaron en el lugar.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en el que el involucrado se prendió fuego. A principios de la grabación, la víctima parece hablar con alguien por teléfono mientras, a los gritos, le dice que quería el dinero adeudado. “No quiero 500.000 pesos. Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más”, reclamó.

En paralelo, otro efectivo se acercó por la parte trasera de la garita y, a través de una ventana, apuntó contra él con una especie de pistola para reducirlo. Le disparó dos veces. Inmediatamente se escucharon sus gritos de dolor y cómo caía al piso.

Seis efectivos ingresaron a la garita para controlarlo, pero el hombre logró prenderse fuego antes de que pudieran pararlo. “Se prendió, apagalo, apagalo”, masculló desesperada una mujer detrás de cámara.

Un hombre se atrincheró y prendió fuego en reclamo por una deuda salarial

Mientras tanto, los efectivos bajaban la escalera a toda velocidad. El involucrado, todavía en el suelo de la garita, comenzó a arrastrarse y cayó por la escalera. Las llamas invadieron todo su cuerpo de pies a cabeza. Uno de los efectivos se acercó a él y apagó el fuego con un extintor de polvo químico, que llenó el lugar de una especie de neblina.

Tras el incidente, personal de la ambulancia trasladó de urgencia al hombre al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con quemaduras de gran gravedad en distintas partes de su cuerpo. Hasta la llegada al hospital, el individuo presentaba signos vitales.

Además, tres policías debieron ser asistidos con quemaduras leves. El primero presentó una herida en su mano izquierda, el segundo en su brazo derecho y el tercero en su rostro y uno de sus brazos.

Personal policial y peritos se quedaron en el lugar para reconstruir lo ocurrido. En paralelo, una investigación se abrió y quedó en manos de la Justicia.