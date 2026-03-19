Qué pasó el 24 de marzo 1976, explicado para niños

El 24 de marzo de cada año se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y es un feriado nacional inamovible en todo el país.

La explicación para niños sobre el 24 de marzo de 1976 Shutterstock - Shutterstock

Esta fecha histórica recuerda a las víctimas de la última dictadura militar, en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Dada la importancia de este día, muchos adultos se preguntan cuál es la mejor manera de explicarles a los más pequeños qué se conmemora el 24 de marzo.

Cómo explicar para niños qué se conmemora el 24 de marzo

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia homenajea a las víctimas del Proceso de Reorganización Nacional, y en una explicación para niños es elemental iniciar el diálogo con el foco en preservar la memoria y en la idea de tolerar las diferencias y respetar el pensamiento diverso.

El 50° aniversario del golpe de estado puede ser convertirse en el tópico elegido para abordar los temas de convivencia, el diálogo y el respeto por el otro.

La fecha fue establecida en el año 2002, mediante la Ley N°5633, que proclama en su primer artículo: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.” Con el fin de lograr una reflexión en la población, esta jornada propone repasar la historia argentina y los sucesos que tomaron lugar durante estos años.

Los resumenes para niños del 24 de marzo se pueden apuntar hacia el respeto y la tolerancia a las diferencias Micaela Urdinez

En una explicación dirigida a los niños, esta jornada presenta una oportunidad especial para educar sobre la paz y la dignidad de la vida, ante un mundo en el que es cada vez más común encontrar discursos violentos que potencian la polarización de las ideas y las divisiones entre las personas. Discutir sobre la importancia del respeto de las creencias ajenas y poder encontrarse con los que piensan distinto desde un lugar ligado a la escucha y el respeto es fundamental para que el lema Nunca más mantenga su objetivo intacto.

La efeméride está marcada como un feriado inamovible, en el que se realizan distintas actividades. Por eso, en esta fecha, organizaciones de derechos humanos convocan a marchas en distintos puntos del país, con el epicentro en la Plaza de Mayo donde todos los jueves las Abuelas de Plaza de Mayo —familiares de las víctimas del Proceso— realizan una ronda alrededor de la famosa pirámide de este espacio público, a metros de la Casa Rosada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).