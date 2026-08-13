Un hombre se grabó tomando whisky mientras manejaba en la Ruta 2 y lo subió a las redes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la inhabilitación de la licencia de un hombre que se grabó tomando whisky mientras manejaba. Además, el conductor luego publicó un video a bordo del vehículo en la Ruta 2 y con la bebida en la mano.

En las imágenes tomadas por el hombre se puede ver al conductor grabando con su celular. Por momentos aparece él y por otros la botella de una marca de whisky. También se lo puede ver en estado de ebriedad, tomando el alcohol con un vaso, con la música alta y conduciendo a una considerable velocidad.

“Si nos matamos, nos matamos”, bromeó, en alusión al conocido caso de un joven de 25 años que dijo esa frase en un video y luego chocó en la costanera de Mar del Plata. El conductor subió esas imágenes a la red social Instagram.

Un hombre se grabó tomando whisky en la Ruta 2 y lo subió a las redes

El hecho llegó a conocimiento de la ANSV a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite denunciar conductas peligrosas en calles y rutas.

A partir de las imágenes aportadas, el organismo logró identificar al conductor, un hombre de 46 años cuya licencia está radicada en la provincia de Buenos Aires, y solicitó a la jurisdicción correspondiente que disponga la suspensión preventiva.

La medida todavía debe ser notificada al conductor y tendrá la duración que determine la autoridad competente.

El caso se suma a otros reportes recibidos por la ANSV desde la puesta en marcha del sistema. Según informó el organismo, ya fueron enviados 2277 mensajes y, a partir de las denuncias analizadas, se solicitó a las jurisdicciones la suspensión de 30 conductores por hechos considerados graves.

Para que una denuncia pueda ser evaluada, es necesario aportar material audiovisual en el que pueda identificarse la situación, con la patente del vehículo visible. También se debe informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho.

Hacía “wheelie” y zigzagueaba

En otra conducta imprudente al volante, un motociclista fue sancionado en la provincia de Buenos Aires por conducir de manera temeraria. El hombre se filmaba mientras hacía “wheelie” —una maniobra en la que la rueda delantera de la moto se eleva y deja de estar en contacto con la superficie— y se paraba sobre el asiento mientras circulaba de manera zigzagueante entre los vehículos. Luego, publicaba las imágenes en sus redes sociales.

INHABILITADO POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN MOTO 🏍️🚫



Zigzagueaba entre vehículos y hasta se paraba mientras avanzaba por calles y rutas transitadas.



Además, grababa y compartía estas conductas, exponiendo como diversión acciones que ponen en riesgo su vida y la del resto. pic.twitter.com/0VfRktyXpe — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) August 7, 2026

Por esas conductas, quedó inhabilitado para utilizar la licencia de conducir emitida por la provincia de Buenos Aires hasta el año 2099.

La resolución fue tomada por el Ministerio de Transporte bonaerense luego de que la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial analizara las grabaciones que subía el conductor en sus redes sociales. En los videos se lo veía circular en una rueda por rutas y calles y realizar otras maniobras consideradas de extrema peligrosidad.

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense al comunicar la medida. El organismo remarcó que la vía pública no es un espacio destinado a realizar desafíos ni acrobacias y advirtió sobre el riesgo que este tipo de conductas representa para la seguridad vial.