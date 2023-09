escuchar

Un joven de 18 años fue asesinado de una puñalada durante una pelea en una fiesta de cumpleaños en la localidad bonaerense de General Villegas, y por el crimen las autoridades detuvieron a un adolescente de 16 años, informaron este domingo fuentes policiales.

El episodio tuvo lugar el sábado, pasadas las 5.30 de la madrugada, cuando finalizaba un cumpleaños de 15 en un salón de eventos emplazado sobre la calle Llorente, entre Castelli y Brown, en la mencionada ciudad del extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires.

En ese lugar, a unos 50 metros de donde se realizaba la fiesta, dos jóvenes comenzaron a discutir y uno de ellos apuñaló en la panza al otro, quien finalmente murió.

La víctima fue identificada como Darío Lombardo (18), en tanto que fuentes policiales afirmaron a Télam que personal de la Comisaría de General Villegas logró establecer quién fue el presunto autor del crimen.

Al respecto, los voceros señalaron que el sospechoso es un menor de 16 años, que fue trasladado a un Centro Juvenil de la ciudad de Bahía Blanca tras ser capturado.

Intervino en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de la jurisdicción, a cargo de Leandro Cortellezzi, quien dispuso incautar pruebas de interés luego de tomar declaraciones a testigos y material filmico.

Sobre la muerte de Lombardo, su mamá Norma Andrade indicó que el crimen ocurrió durante una pelea entre dos chicos que “se tenían bronca” y que su hijo “se metió con sus amigos”.

“Uno se vino con un cuchillo y el otro con un arma. A la salida cuando se entran a pelear a mi hijo le pegan una puñalada en la panza. Fue grande la herida, se desangró todo, cayo ahí nomas. En minutos se desvaneció”, relató con tristeza Norma, en diálogo con el medio local FM Peregrina.

Durante la entrevista, la mujer aseguró que Darío “no era de pelear ni de andar con cuchillos” y señaló tener “mucho dolor” por su muerte. “Hoy me tocó a mi y se me va la vida. Ya no lo voy a tener mas conmigo eso es lo que duele, ¿quién me lo devuelve a mi? Yo ya perdi un hijo electrocutado, este es el segundo hijo que pierdo, imagínese el dolor?”, continuó Norma

Por último, la madre de Lombardo cerró: “Yo me encuentro sin cinco centavos en los bolsillos. El señor Rojo -secretario de Seguridad de Villegas- fue quien me compró las flores. Yo no estaba preparada para esto. Estoy preparada para que mi hijo estuviera hoy comiendo conmigo No tengo consuelo, no tengo nada”.

Agencia Télam

LA NACION