Horror en Mar del Plata: encuentran en un descampado el cuerpo calcinado de un hombre sin identificar

El cuerpo calcinado de un hombre fue encontrado en la madrugada de este sábado en un descampado del barrio José Hernández de Mar del Plata. Si bien un grupo de personas aseguraron reconocer el cadáver, la Justicia no pudo identificar la identidad de la víctima hasta que no inicie la autopsia.

El hallazgo tuvo lugar a las 2.30 cuando, tras un llamado al 911, la Policía acudió al lugar, en la altura de Juan B. Justo al 8400, y constató la presencia del cadáver carbonizado.

Luego se acercaron a la zona un grupo de familiares de un joven que era buscado y aseguraron que se trataba de él, aunque los funcionarios judiciales indicaron que será necesario esperar las pericias forenses para confirmar la identidad del cuerpo, según consignó el diario local La Capital.

El lugar donde se encontró el cuerpo, en la intersección de los barrios José Hernádez y Caribe, se encuentra alejado de la zona urbana, por lo que resulta una zona habitual de abandono de vehículos robados y ocultamiento de evidencias.

También es uno de los tantos basurales clandestinos a cielo abierto de la ciudad.

La investigación

Los investigadores buscaban determinar si el crimen tuvo lugar en otro sitio y el cuerpo fue trasladado al descamapado o si el asesinato fue cometido en ese predio.

La autopsia tenía lugar desde las 16 de este sábado y la causa quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de Florencia Salas.

Inseguridad en la región

El fin de semana último otro hecho violento, aunque sin víctimas fatales, se registró en Mar del Plata cuando un grupo de delincuentes atacó a un hombre en la puerta de su casa y se llevó su auto en 20 segundos.

El asalto tuvo lugar en la calle Termas de Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio del barrio Malvinas Argentinas, y quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

El video permitió ver cómo el hombre era asaltado al momento de ingresar a su Chevrolet blanca para salir: antes de que cerrara la puerta, un automóvil gris se detuvo detrás y de este descendieron al menos tres agresores.