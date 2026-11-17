Un joven de Córdoba aseguró que hace dos años sufrió una golpiza por parte de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby que fue detenido tras atacar a un médico en una pizzería. Eric Labiuk, que entonces tenía 19 años, contó que en junio de 2024 se dirigía al velorio de un amigo cuando el entrenador lo atacó durante una discusión de tránsito, le dio un golpe en la cabeza y le provocó una fractura de cráneo.

“Yo me sentía mal y estaba yendo a [la casa de sepelios] Caruso a despedir a un amigo. En una discusión de tránsito [Díaz] me rompió el vehículo, me increpó agresivamente y me humilló escupiéndome la cara. Luego me bajé y me metió un golpe”, contó Labiuk en diálogo con el canal ElDoce.

El joven relató que, después de recibir el golpe, sintió un fuerte dolor de cabeza, pero en un primer momento minimizó lo ocurrido. Cuando llegó la policía, fue a la comisaría para radicar la denuncia y desde allí lo derivaron a un hospital. Una vez allí, le hicieron una radiografía y le informaron que tenía una fractura de cráneo. “No me pude operar porque no contaba con el monto para hacerme la cirugía plástica. Me sentía muy mal, estaba llorando. Todo eso me pasó en un lapso de minutos”, expresó.

Labiuk señaló que, después de aquel episodio, la causa quedó abierta, pero no hubo avances. “Nunca me citaron ni me preguntaron. Ahora me empezaron a llamar policías para hacerse cargo. En ese momento yo presenté todo y nunca tuve una respuesta”, sostuvo. También dijo que considera acertado que Díaz esté detenido: “Después de dos años estoy viendo que se está haciendo justicia. Me parece bien que no ande suelto por la calle”.

"Me rompe el vidrio, me escupe y me da un golpe en la cara"



Eric relató el ataque que sufrió en 2024 por parte del profesor de rugby que ahora está detenido por una brutal golpiza en una pizzería de Córdoba.



"Estoy viendo que se está haciendo justicia después de dos años",… pic.twitter.com/DZ4hMD5UQi — eldoce (@eldoceoficial) November 17, 2026

El episodio en la pizzería

Díaz fue detenido luego de golpear a un hombre que estaba en una pizzería. Según la denuncia, lo acusó de mirar de manera “degenerada” a su mujer, lo amenazó de muerte y después lo atacó a golpes hasta dejarlo inconsciente. La agresión le provocó una fractura ósea en la zona del ojo.

La víctima, el médico Mauro Sampietro, relató en ElDoce que el episodio comenzó cuando estaba sentado en el local y vio entrar a dos clientes. “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar. El hombre me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado”, contó.

El video del momento de la agresión

La discusión fue subiendo de tono y, después de que la mujer retirara el pedido, Díaz volvió a amenazar a Sampietro y se acercó para golpearlo. “Me da unos golpes de puño en la cara. Logro cubrirme con los antebrazos, me da cinco o seis golpes, tengo miedo de que la cabeza pegue contra la pared. Camino hacia atrás para alejarme del peligro”, recordó el médico.

Durante el ataque, Sampietro comenzó a sangrar, mientras Díaz le exigía que le pidiera perdón y continuaba golpeándolo. Incluso, según su relato, le dio una patada en el pecho y otra en el abdomen. El médico también señaló que la mujer no intervino en la agresión y que solo atinó a llamar al atacante.

Tras el episodio, Díaz fue detenido y el Club Universitario de Córdoba, donde se desempeñaba como entrenador, lo apartó de sus funciones. Además, este lunes, la Fiscalía de Instrucción de la Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera, agravó la imputación en su contra. La causa, que inicialmente estaba caratulada como lesiones leves y amenazas, ahora incluye los delitos de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.