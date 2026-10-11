Un joven recibió una golpiza a la salida de un boliche y un automovilista se metió en contramano para defenderlo

Un joven recibió una golpiza a la salida de un boliche en Mar del Plata y un automovilista se metió en contramano para intervenir en la pelea y dispersar a los agresores. El episodio, cuyas imágenes se viralizaron, ocurrió durante la mañana del domingo en las inmediaciones de las avenidas Independencia y Brown.

El video, tomado por un vecino y de aproximadamente un minuto de duración, muestra distintos momentos de un enfrentamiento en plena calle. En los primeros segundos de la grabación aparece un automóvil gris que, más adelante, volvería a irrumpir en la escena. Luego, la filmación se concentra en el individuo que es atacado por varios jóvenes mientras dos mujeres intentan detener la agresión.

Un joven recibió una golpiza a la salida de un boliche en Mar del Plata y un auto se metió en contramano para defenderlo

Durante la pelea, en la que se escuchan gritos y se observan corridas, al menos tres de los sujetos golpean a la víctima usando tanto sus manos como sus piernas. En medio de la violencia, el auto gris vuelve a aparecer en escena. Esta vez, con el parabrisas visiblemente dañado, hace un giro en U y se dispone a intervenir en el conflicto.

El conductor avanza en contramano hacia el sector donde se produce el enfrentamiento. La maniobra provoca que los protagonistas del ataque se dispersen por unos segundos y la golpiza se detenga de manera definitiva.

Poco después, uno de los ocupantes del automóvil, que viajaba en uno de los asientos traseros, intercambia algunas palabras a la distancia con integrantes del grupo. Mientras tanto, el vehículo comienza a alejarse del lugar. Junto con el parabrisas estallado, puede percibirse además que tiene el capot y el baúl abiertos.

La tensión vuelve a escalar cuando algunos de los presentes comienzan a perseguir el rodado. En los últimos segundos de la filmación, uno de los jóvenes arroja un objeto en dirección al auto, que aparenta ser un paragolpes. Al mismo tiempo, otro de los involucrados sube al vehículo en movimiento, que finalmente se retira de la zona.

Un joven recibió una golpiza a la salida de un boliche en Mar del Plata y un auto se metió en contramano para intervenir en la pelea Captura de Pantalla

Según consignó 0223, alrededor de nueve personas habrían participado del enfrentamiento en la vía pública. La pelea habría comenzado después de una discusión que poco a poco subió de tono. Hasta ahora se desconoce cuál fue el detonante del intercambio verbal.

El episodio volvió a poner la atención sobre los enfrentamientos que se producen en las inmediaciones de los establecimientos nocturnos de Mar del Plata, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando termina la actividad en los boliches y se concentra una gran cantidad de personas en las calles.

El episodio volvió a poner la atención sobre los enfrentamientos que se producen en las inmediaciones de los establecimientos nocturnos de Mar del Plata Captura de Pantalla

De acuerdo con los testimonios de vecinos citados por el medio local, este tipo de situaciones se repite durante los fines de semana en distintos puntos de la ciudad. Los residentes señalaron que las peleas y los disturbios suelen registrarse a pocos metros de los locales bailables a los que asisten los jóvenes.