Una empleada de una estética ubicada en pleno centro de La Plata sufrió el sábado una golpiza durante un violento robo. El delincuente ingresó encapuchado al comercio, amenazó a las personas que se encontraban en el lugar, golpeó a la joven y escapó con dinero y distintos objetos de valor. Hasta el momento, el agresor permanece prófugo y la familia de las víctimas pidió colaboración para identificarlo.

El episodio ocurrió en un establecimiento situado sobre la calle 6, entre 55 y 56, a una cuadra de Plaza San Martín. De acuerdo con el relato de las víctimas, difundido por 0221, el asaltante actuó en cuestión de minutos.

Una empleada recibió una golpiza durante el robo de una estética en pleno centro de La Plata

Según muestra la grabación de una cámara de seguridad, el hombre ingresó al local y comenzó a agredir físicamente a una de las empleadas mientras exigía dinero. También amenazó a dos clientas y recorrió distintos espacios del comercio en busca de objetos de valor. Luego huyó del lugar a las corridas.

Sofía, una de las víctimas del asalto, contó que el ataque la tomó completamente por sorpresa. “Fue algo que no me lo esperaba para nada. Tardé en reaccionar porque cuando entró esta persona me empujó, me golpeó y empezó a pedirme dinero en efectivo que no tengo”, relató en diálogo con El Trece TV.

Golpiza a una empleada de una estética

Y agregó: “Me llevó para el baño, que no sé cómo él sabía que estaba ahí. Yo tenía a una señora de 93 años y a la cuidadora, que eran mi mayor preocupación en ese momento”, explicó al respecto.

Según su testimonio, el delincuente portaba un cuchillo y mientras metía distintos elementos dentro de una mochila continuaba lanzando amenazas. Sofía contó que intentó encontrar una oportunidad para escapar y pedir ayuda, pero no logró hacerlo.

“Vi que venía para acá a agarrar cosas del escritorio, vi la puerta y pensé: ‘Salgo a la calle a pedir ayuda’. Pero no llegué porque él estaba muy cerca de la puerta”, contó. “Me decía que me iba a meter un tiro, pero yo no vi un arma”, expresó.

La dueña del comercio y madre de Sofía, Andrea, también estaba dentro del local cuando ocurrió el asalto. Desde otro sector escuchó las amenazas y las agresiones contra su hija, sin poder intervenir.

Asalto en una estética en La Plata

“Enloquecí cuando pasó todo esto porque decía constantemente ‘te meto un tiro’ y mi hermana me sujetaba”, recordó. “Escuché durante dos minutos cómo golpeaban a mi hija, que por momentos se callaba y por momentos hablaba bajo, que era para no asustar a la mujer de 93 años”, expresó.

Tras su huida, Sofía alertó a la Policía. Minutos después, efectivos llegaron al lugar y la trasladaron para participar de una rueda de reconocimiento de un sospechoso que había sido detenido a unas cuatro cuadras de distancia por el robo de una motocicleta. Sin embargo, se comprobó que esa persona no estaba vinculada con el ataque a la estética.

Hasta el momento, el delincuente continúa sin ser identificado. La familia pidió colaboración a los vecinos de la zona y solicitó especialmente que se revisaran las cámaras de seguridad que registraron la secuencia del hecho.